28 joves menors no acompanyats finalitzen amb èxit un programa d'inclusió

Prop d'un centenar de joves d'entre 16 i 24 anys s'han aplegat aquest matí de dimarts en un acte a Manresa en el qual s'ha fet entrega a 28 joves menors no acompanyats d'un diploma que acredita que han finalitzat amb èxit el programa de la Primera Oportunitat. Es tracta d'un recurs específic que el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), promotor del programa, ha impulsat per atendre i ajudar al procés d'inclusió d'aquests joves. El programa, que inclou un curs d'alfabetització, coneixement de l'entorn laboral i sociocultural, i altres formacions específiques, és un recurs que s'ha promogut des del SOC en col·laboració amb la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania i la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat.

Aquest ha estat el primer curs que el Centre de Noves Oportunitats de la Catalunya central, gestionat per la UTE impulsada per Ampans i la fundació Intermèdia, ha donat suport als menors que arriben sols al nostre país. "És el primer títol que m'han donat a la vida" ha revelat un dels joves participants mentre es fotografiava amb el diploma per enviar la fotografia a la seva família. Els professionals i equips tècnics que participen del programa han posat en valor l'esforç d'aquests nois i noies que, malgrat la situació en la que es troben, han completat amb èxit la formació, i els han encoratjat a aprofitar les oportunitats que els donin. Ho han explicat aquest matí en aquest vídeo.

Tres-cents-trenta-un joves atesos al programa

Durant l'acte en el que s'ha fet entrega dels diplomes de Primera Oportunitat, s'han donat a conèixer els resultats globals de l'activitat del Centre de Noves Oportunitats que porten a terme AMPANS i Intermèdia a 10 municipis de les comarques de la Catalunya central. La segona edició del programa, engegat l'any 2018, ha acompanyat 331 joves d'entre 16 i 24 anys que no treballen i que han abandonat prematurament els estudis. El programa ha aconseguit 60 retorns al sistema educatiu, 34 insercions laborals, 98 contractes de pràctiques i 7 projectes comunitaris d'impacte. En total s'han portat a terme 16 formacions a mida, 2 certificats de professionalitat i 2 programes de formació i inserció. S'ha contactat amb un total de 251 empreses, 118 de les quals han col·laborat activament en el programa.

En el decurs de l'acte, presentat en tot moment per dos joves del centre de les Noves Oportunitats, els participants del programa han presentat diversos projectes comunitaris. Un dels joves ha explicat el seu fracàs escolar "però ara he trobat una oportunitat de les de debò i faig coses que em motiven".

L'hivernacle

L'acte també ha servit per presentar "L'hivernacle", una espectacular cúpula de llum que han creat un grup de joves de l'Anoia dins el curs de soldadura impartit per l'artista Raül M. Beteta. Durant la presentació de l'estructura de ferro, tela i llum, un dels joves participants ha explicat al públic que mai no s'hauria imaginat participar en un projecte artístic d'aquestes característiques i arribar fins al final. "Jo era dels que sempre ho abandonava tot a mitges", comentava. En l'anterior edició del curs de soldadura els joves van desenvolupar "L'arbre de les oportunitats", una escultura de ferro i xapa que cobra vida amb moviment i llum, i que es va poder veure a la Fira Mediterrània i en altres certàmens artístics i espais culturals com el CosmoCaixa o comercials com l'Illa Diagonal.

L'acte ha comptat amb la participació de Marta Massagué, responsable dels serveis d'Atenció i Suport als joves del SOC; Mireia Vall, de la secretaria tècnica d'Immigració; Mariona Homs, regidora d'Acció i Inclusió Social de l'Ajuntament de Manresa; Toni Espinal, gerent de la UTE Ampans Intermèdia i director d'Ampans; Sònia Moragrega, gerent de la fundació Intermèdia, i Ada Colomer, directora del Centre de Noves Oportunitats de la Catalunya central.