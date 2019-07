Acaben les obres a la Baixada dels Drets i ja hi ha data per a les de Bertrand i Serra

La Baixada dels Drets ja està acabada. Ho ha fet amb set mesos de retard. Ahir, una àmplia representació del govern manresà presidida per l'alcalde, Valentí Junyent, hi va fer una visita en què es va poder constatar, primer, la importància del vial, atès el trànsit de gent amunt i avall, i, en segon lloc, que no tothom està satisfet amb com s'ha resolt. És el cas d'una senyora que el pujava empenyent un carro d'anar a comprar. El pendent del 16% del recorregut principal ho desaconsella i aconsella anar a buscar l'ascensor al carrer de Sant Llúcia.

Aprofitant la presentació de la nova Baixada dels Drets, i demanat per aquest diari, l'Ajuntament, per boca del regidor de Presidència, Marc Aloy, va anunciar l'inici de les obres, després de la festa major, a l'entorn de la Fàbrica Nova. Va recordar que l'actuació, que inclou el tram de la Via de Sant Ignasi entre les piscines i la plaça del Remei, aquesta plaça i l'avinguda de Betrand i Serra, tindrà afectacions a la mobilitat i que, precisament per això, «probablement, esperarem a començar-les després de la festa major, malgrat que alguns treballs previs es puguin fer dins el mes d'agost». Les dates més precises es donaran més endavant, va informar.



La mateixa empresa



Aloy va remarcar que «és una obra de molta envergadura. Estem parlant de gairebé 3,5 milions d'euros. Hi ha una part [918.466 euros] que licita l'Ajuntament i una [2.410.849] que licita la Caixa com a propietària del pla especial Fàbrica Nova. S'han fet les dues licitacions i l'adjudactari per part de l'Ajuntament és el Grup Mas i, per part de la Caixa, que té una flexibilitat més gran que l'Ajuntament, que ens hem hagut de quedar amb la millor oferta, també». Va destacar que aquesta empresa «del territori i que treballa bé» va guanyar «perquè va proposar fer l'obra d'una manera que garantís bona part de la mobilitat».

Junyent va destacar de les obres a la Baixada dels Drets «la connectivitat entre Escodines, Barri Antic i Vic-Remei, que són els tres barris que conformen el Centre Històric». La inversió, de 688.000 euros, ha anat a càrrec de Criteria Caixa en el marc de la modificiació de càrregues urbanístiques de la Fàbrica Nova i el projecte és del despatx d'arquitectura Batlle i Roig.

L'alcalde va afirmar que «estem realment satisfets del resultat», tot i admetre les dificultats de resoldre el pendent. A banda de la connectivitat, va destacar el tema de l'accessibilitat. «S'ha aconseguit que amb cadira de rodes i amb cotxet es pugui fer aquest desnivell i completa l'ascensor entre Santa Llúcia i plaça Major i el del Remei de Baix i Remei de Dalt».



La vegetació



Aloy va afegir als elements destacats per Junyent el tema de la vegetació que ha guanyat el carrer, que «complementa la de la Via de Sant Ignasi i de Vidal i Barraquer, on en aquests moments ja podem veure que està esplendorosa, tant pel que fa als escocells dels arbres com a la mitjana del Vidal i Barraquer». També va voler remarcar la millora de l'accessibilitat «a totes les finques. Gairebé cap de les que hi ha no era accessible [a peu pla] i ara ho són» mitjançant un sistema de rampes i escales.

Quant al fet que les obres hagin trigat set mesos més del previst, va assenyalar les restes arqueològiques que van sorgir a l'inici i la troballa de la font que s'ha incorporat al projecte, on queda pendent posar una placa amb informació de quan data i dels usos que tenia. El desembre passat, també va culpar del retard la mala planificació dels responsables de l'obra (vegeu edició del dia 28).