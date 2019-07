Aigües de Manresa fa efectiu el tall a la carretera de Santpedor en sentit ascendent

El tall de la carretera de Santpedor per unes obres d'Aigües de Manresa s'ha realitzat aquest migdia però només en sentit ascendent, en direcció a la plaça de la Creu. Resta fer el tall en direcció a la plaça de la Bonavista, però per ara no s'ha concretat a quina hora s'efectuarà.

Des dels volts de la 1 del migdia d'aquest dimarts, els conductors que pugin per la carretera de Santpedor s'han de desviar obligatòriament pel carrer de la Creu Guixera, que s'ha convertit en un carrer de doble sentit i s'hi han prohibit els estacionaments. Aquest mateix carrer també es troba tallat en la intersecció amb el carrer de Llibertat, de manera que els conductors han de continuar obligatòriament per aquest darrer vial i no poden continuar per Creu Guixera.

Canvi de canonades

Els treballs que han generat els talls consisteixen en la renovació d'un tram de canonades d'aigua potable en una superfície d'uns setanta metres de longitud de la carretera de Santpedor, entre el carrer de la Creu Guixera i el carrer de Menorca. Les canonades s'han de renovar perquè han quedat obsoletes, pel fet que tenen més de 40 anys d'antiguitat. Les obres obligaran a obrir rases d'entre dos i tres metres de profunditat, que s'aniran tapant a mesura que es col·loquin les noves canonades, i que se situa prop del mig del carrer, cosa que fa necessari tallar completament el trànsit. No es preveuen talls d'aigua als veïns del sector, de manera que el subministrament estarà garantit en tot moment.