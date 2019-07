Una junta gestora porta l'Associació de Veïns de Sant Pau, sense president

El president de l'Associació de Veïns de Sant Pau, Rafael López, va dir prou i, ara, l'entitat del barri manresà està comandada per una junta gestora formada per Lluís Brucart, Antonia Astilleros, Montserrat Muñoz i Encarna Garcia.

Rafael Muñoz, un cop esgotat el mandat de 4 anys, va demanar relleu i no va ser possible nomenar un nou president, així que ell continua com a soci col·laborador per a tot allò que sigui necessari perquè l'entitat rutlli, però l'entitat la porta una junta gestora.

La previsió és que el mes d'octubre o novembre vinent tingui lloc una nova assemblea de la qual surti una nova presidència i es formalitzi l'equip de treball per als pròxims quatre anys.

El secretari de la junta gestora, Lluís Brucart, ha explicat que estan buscant veïns que vulguin formar part d'una nova junta que es faci càrrec d'una entitat que considera que és fonamental per al benestar de les persones que viuen en aquest barri de l'extraradi de la ciutat.

Brucart reconeix que cal tenir temps per poder dedicar-ne una part a la comunitat, però creu que també cal voluntat i tenir clar que per a Sant Pau disposar d'una associació de veïns és millor que no pas no tenir-ne.

El secretari de la junta gestora també defensa la necessitat de generar projectes nous que engresquin els habitants del barri i espera que siguin escoltats per l'administració, perquè necessiten el seu suport de la mateixa manera que l'Ajuntament necessita que hi hagi un teixit associatiu viu que contribueixi a millorar la ciutat.

Avisa que caldrà tornar a parlar del camp de futbol del barri.