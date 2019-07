Tot a punt perquè avui entri en vigor el tall de la carretera de Santpedor de Manresa

Els operaris ho van deixar ahir tot enllestit perquè avui entri en vigor el tall de circulació al tram de la carretera de Santpedor entre els carrers Menorca i Creu Guixera per a la renovació de setanta metres de canalització de l'aigua. Les obres tenen una durada esperada de sis setmanes, afectaran unes cinc mil circulacions diàries i anul·laran dues parades de bus: plaça Mallorca i Valentí Almirall.

Durant els darrers dies els serveis tècnics han anat preparant les zones que quedaran afectades des d'avui per les obres. Des d'ahir, el carrer de la Creu Guixera està ple de tanques fins a l'alçada del número 52 del carrer per evitar l'estacionament de qualsevol vehicle. La grua municipal va haver de retirar alguns vehicles que encara hi havia aparcats abans de posar-hi les tanques.

En aquest mateix carrer també van tapar els nombrosos forats que hi havia al paviment per facilitar una millor circulació tant dels operaris que realitzaran les obres com del major nombre de conductors que circularan per Creu Guixera durant aquestes sis setmanes, ja sigui provinents de les Bases de Manresa o de la carretera de Santpedor.

A la plaça Mallorca i a la intersecció entre la carretera Santpedor i el carrer de Menorca ja hi havia preparades les tanques amb les noves senyalitzacions que, des d'avui, indicaran als conductors els desviaments necessaris a causa del tall del carrer.

Els veïns de la zona ja van ser avisats amb antelació a través d'un comunicat que l'Ajuntament de Manresa va penjar a les portes dels diversos habitatges i locals comercials entre el carrer de la Creu Guixera, plaça Mallorca i el tram de la carretera de Santpedor comprès entre aquests dos punts.