Unes 7.000 persones omplen el centre de Manresa al crit de «cap agressió sense resposta»

Amb pancartes amb lemes com «ens toquen a una, ens toquen a totes» i «volem caminar sense por» i crits com «cap agressió sense resposta» i «no és un cas aïllat, és el patriarcat», una munió de persones -7.000 segons la policia local- desfilen aquest vespre de dimarts pel centre de Manresa en suport a la menor que ha denuciat el darrer cas de violació múltiple a la ciutat, que va tenir lloc la matinada de diumenge a la capital del Bages.

La manifestació, que convoca el Comitè de Vaga Feminista de Manresa i també té el suport de l'Ajuntament de Manresa i el Consell Municipal de la Dona, uneix dones i homes de totes les edats i hi predominen les samarretes de color lila. A les 8, ha arrencat en una plaça de Sant Domènec plena i seguidament ha començat a avançar per la muralla del Carme i la carretera de Vic en direcció a la Ben Plantada.

La concentració serveix també perquè els veïns del barri de les Escodines, on van tenir lloc els fets, expressin el seu malestar per la inseguretat que es viu a la zona. Així, manifestants llueixen cartells amb frases com «Escodines, barri lliure de por» i «Escodines, un barri per a totes».

Amb l'acte d'aquest dimarts, des del col·lectiu feminista mostren públicament de nou el seu suport a la jove agredida i asseguren que no es tracta d'un fet puntual. Dilluns de la setmana passada el col·lectiu ja va portar a terme una concentració de rebuig a les agressions sexuals. En aquella ocasió la concentració va ser pel cas que durant les dues últimes setmanes s'ha jutjat a l'Audiència de Barcelona, per una violació en grup que hauria tingut lloc el 29 d'octubre del 2016 a l'antiga fàbrica Vinyes de Manresa i la víctima de la qual és una jove que tenia 14 anys d'edat en el moment dels fets.