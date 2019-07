Una tanca en un graó perillós i una escala amb efecte precipici

A la Baixada dels Drets hi han quedat un parell de serrells que assumeix l'Ajuntament. El primer, posar una barana no prevista en el projecte en un graó on ara hi ha una tanca provisional (a la foto). El segon, instal·lar una pilona a la banda de la Via de Sant Ignasi perquè els cotxes no accedeixin cap als Drets. On ja n'hi ha i s'ha de veure si són suficients és al capdamunt, perquè des d'aquest punt no es veuen les escales-graderia i no seria gens estrany que algun vehicle hi acabi baixant pensant-se el que no és...