Ampans lliura oportunitats en forma de diplomes a 28 menors no acompanyats

Els menors que arriben a casa nostra no acompanyats, els MENAs, apareixen, sovint, en informacions negatives. Tot el contrari de la que van protagonitzar, ahir, 28 d'aquests joves al Centre Ocupacional L'Art de Viure d'Ampans, on van rebre un diploma que acredita que han finalitzat amb èxit una programa que inclou un curs d'alfabetització, coneixement de l'entorn laboral i sociocultural i altres formacions, com soldadura i perruqueria.

L'acte, que va aplegar al centre d'Ampans prop d'un centenar de joves entre 16 i 24 anys, va servir per cloure el programa Primera Oportunitat, pensat específicament per als menors no acompanyats i que, alhora, s'inclou dins un programa més ampli, Noves Oportunitats, que s'adreça a joves no escolaritzats i que no treballen. Ho impulsa el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) en col·laboració amb la secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania i la DGAIA.

Ha estat el primer curs que el Centre de Noves Oportunitats de la Catalunya Central, gestionat per l'UTE impulsada per Ampans i la fundació Intermèdia i dirigit per Ada Colomer –que en va donar dades a l'inici, com que han atès 331 joves aquest curs–, ha donat suport a menors que, ahir, no van ser els únics protagonistes.

Després que ells rebessin els diplomes, altres grups de joves que participen en el programa Noves Oportunitats, que es porta a terme en deu municipis de les comarques de l'Anoia, Bages, Berguedà, Osona i Solsonès, van presentar els projectes que desenvolupen per al bé de la comunitat. Un de conscienciació mediambiental; un de voluntariat per ensenyar la llengua i la cultura de Catalunya; i un per educar la gent gran en les noves tecnologies. En aquest dar-rer cas, els nois i noies el portaran a terme a la residència de la Sagrada Família de Manresa, alguns usuaris de la qual van participar en la presentació.

També va intervenir un grupet de joves que ha fet la Transpirinenca social solidària, un projecte inclusiu que els ha ajudat a superar pors i inseguretats. Finalment, l'artista Raül M. Beteta va presentar una instal·lació que ha fet amb els alumnes del curs de soldadura, que els assistents van poder admirar en acabar l'acte, abans de gaudir d'un pica-pica.

Aprofitar les oportunitats



Hi va haver intervencions de Marta Massagué, dels serveis d'Atenció i Suport als joves del SOC; Mireia Vall, secretaria tècnica d'Immigració; Mariona Homs, regidora d'Acció i Inclusió Social de l'Ajuntament; Toni Espinal, director d'Ampans i gerent de l'UTE Ampans i Intermèdia, i Sònia Moragrega, gerent de la fundació Intermèdia. Tots ells van esperonar els joves que els escoltaven a no desaprofitar les oportunitats que se'l ofereixin, a no rendir-se mai i a deixar-se acompanyar.

Espinal va celebrar el programa Noves Oportunitats, que, va dir, és el recurs que li calia al repte que fa quinze anys va entomar Ampans per donar suport als joves que havien deixat els estudis per fer el trànsit al món laboral.

Ahir també va ser un dia de reconeixement, merescut, a tots els tècnics que fan possible l'acompanyament a aquests joves en el seu procés de formació.