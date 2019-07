L'Ajuntament arriba a un acord per comprar la penúltima finca que li faltava a la Bonavista

L'Ajuntament de Manresa ha arribat a un acord amb els propietaris de la finca situada a la carretera de Vic número 100 per adquirir-la.

L'operació permetrà que l'Ajuntament tingui pràcticament la totalitat de les finques de l'illa de cases, cosa que farà possible tirar endavant el pla de millora urbana previst al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per completar la Bonavista.

Queda pendent només una finca, al carrer Jacint Verdaguer número 31, que no es preveu comprar perquè els propietaris prefereixen mantenir el percentatge de propietat dins de l'àmbit de transformació, segons el govern

El ple de l'Ajuntament de Manresa que se celebrarà demà porta a l'ordre del dia l'aprovació de l'autorització per fixar una despesa plurianual per a l'adquisició de la finca de la carretera de Vic número 100. Suposa un nou pas en el procés que durant més de tres dècades han portat a terme successius governs per aconseguir que sigui públic un espai estratègic de la ciutat.

Al llarg de trenta anys el departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Manresa va aconseguir una per una les 23 fiques que van fer possible executar l'actual ordenació de la Bonavista, que va entrar en funcionament a començament del 2018.

Ara, l'Ajuntament fa un pas més preparant l'operació per adquirir el número 100, l'edifici on hi ha el quiosc de premsa.

La fase que queda pendent d'executar preveu situar on encara queden cases un edifici que permeti traslladar-hi el sostre que hi ha ara entre les finques que resten dempeus, i que, alhora, ajudi l'Ajuntament a recuperar part dels diners invertits al llarg d'aquests anys per adquirir sòl per fer la rotonda. Serà el contrapunt a l'antic edifici de la Caixa Manresa de la Bonavista, tot i que no tindrà onze plantes, perquè el POUM preveu que tingui baixos i cinc o sis pisos. Els usos: habitatges, oficines, baixos comercials i hoteler.



Compres i convenis

El primer que va moure peça per comprar sòl a la Bonavista va ser l'alcalde Joan Cornet el 28 de maig del 1986 amb l'adquisició mitjançant una compravenda de 427 m2 de sòl i 517 m2 de sostre edificable dels números 120 de la carretera de Vic i 41 del carrer Mossèn Jacint Verdaguer.

La segona tongada d'adquisicions es va dur a terme els anys 1989, 1990 i 1991 amb l'alcalde Juli Sanclimens.

L'Ajuntament va adquirir mitjançant compravenda i convenis els números 33 i 35 del carrer Mossèn Jacint Verdaguer i els 106, 108 i 110 de la carretera de Vic per uns 140 euros el metre quadrat de sostre edificable.

La següent operació va ser el 2001 i el 2003, ja amb l'alcalde Jordi Valls, i va passar a ser propietat municipal el número 112 de la carretera de Vic per 501 euros el m2 i el número 104 per 548 euros el m2 de sostre edificable.

Les següents compravendes ja van ser amb l'alcalde Josep Camprubí. A final del 2006 va aconseguir els números 116-118 de la carretera de Vic i el número 39 del carrer Mossèn Jacint Verdaguer en una expropiació que presenta el preu més car: 2.505 euros el m2 de sostre edificable. En una altra expropiació de la propietat (amb sentència judicial) i conveni amb el llogater es van aconseguir els números 114 de la carretera de Vic i 37 de Mossèn Jacint Verdaguer pel segon preu més elevat: 2.202 euros el m2 de sostre edificable.

El març del 2011, amb una altra expropiació amb sentència judicial l'Ajuntament va aconseguir el número 98 de la carretera de Vic, el 29 de Jacint Verdaguer i l'1-3-5-7-9 del carrer Bisbe Comes per 1.296 euros el m2 de sostre edificable. Amb Convergència i Esquerra al govern, a final del 2016 es va aconseguir el número 102 de la carretera de Vic a 654 euros el m2 de sostre edificable.