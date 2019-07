L'Ajuntament de Manresa augmentarà la presència policial i crearà un pla contra les agressions sexuals

L'Ajuntament de Manresa s'ha compromès a augmentar la presència policial a la ciutat i a crear un pla contra les agressions sexuals. Aquestes són dues de les mesures que conté el pla de xoc que s'ha presentat aquest dimecres a la tarda en una reunió amb els veïns de les Escodines. La sessió de treball ha durat unes dues hores i ha comptat amb la presència de vuit veïns, cinc regidors, l'alcalde, i també agents dels cossos de seguretat, tant de Mossos d'Esquadra com de la Policia Local. De la seva banda, els veïns han rebut amb esperança que el consistori intensifiqui les actuacions i han alertat que en faran un seguiment exhaustiu perquè totes les mesures es compleixin. Les parts s'han emplaçat a una nova reunió el proper 31 de juliol.

Una quinzena de persones, entre veïns de les Escodines, regidors, l'alcalde de Manresa i les forces de seguretat, s'han reunit aquest dimecres a la tarda al despatx de Valentí Junyent per tractar les qüestions que preocupen els ciutadans arran de la presumpta agressió sexual que va tenir lloc diumenge de matinada en un pis ocupat del carrer Aiguader de la capital del Bages.

Acompanyat dels seus regidors, Junyent ha anat desgranant un a un els punts del pla de xoc que va anunciar aquest dilluns i que s'espera que ajudin a retornar la normalitat al barri i, per extensió, a tota la ciutat. Les mesures anunciades es començaran a implantar de manera immediata.

Un dels punts que més destaca és la intensificació de la coordinació entre la Policia Local i els Mossos d'Esquadra que augmentarà la presència policial per millorar la sensació de seguretat. "Entenem que el problema de la percepció dels veïns és realment d'inseguretat i a part de l'enuig i la indignació, els veïns es troben que no tenen la percepció de seguretat ni per la presència de la Policia Local ni per la presència de Mossos", ha admès el batlle.

El pla també recull un augment de les inspeccions i intervencions per a resoldre les deficiències en habitatges. Si es detecten deficiències estructurals o de salubritat, el consistori ordenarà actuacions immediates a la propietat perquè netegi o sanegi els espais i, fins i tot, tapiï els pisos amb deficiències greus per evitar que algú els pugui ocupar. L'ajuntament és conscient que aquests tràmits poden ser lents per la dificultat de lidiar amb els propietaris, però també han alertat que si no compleixen els requeriments, el consistori pot dur a terme actuacions d'urgència.

En la vessant dels serveis socials, Junyent ha explicat que es detectaran els casos de famílies i persones en "vulnerabilitat extrema" per garantir un seguiment oferir-los recursos adients. D'altra banda, i amb l'objectiu de combatre l'infrahabitatge, l'alcalde ha destacat que una de les qüestions serà revitalitzar el barri i tirar endavant transformacions que ja estan definits al POUM.

De la seva banda, els veïns de les Escodines celebren que ara l'Ajuntament es "posi les piles", tot haver denunciat la situació que viu el barri des de fa temps. La presidenta, Carme Carrió, ha dit que confia que el pla de xoc "arribi on ha d'arribar" i modifiqui "les casuístiques negatives que afecten el barri des de fa 10 anys". Malgrat això, la presidenta ha alertat que en faran un seguiment "intensiu" perquè les promeses es compleixin. "Aquest sector del barri no pot continuar així", ha sentenciat. I ha afegit que "Manresa no serà Manresa si la situació continua igual".

Ajuntament i veïns s'han emplaçat a una nova reunió el dia 31 de juliol al Casal de les Escodines per valorar les actuacions que ja s'hagin pogut fer en aquests dies i periodificar les que s'aniran duent a terme properament.