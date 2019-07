El tall d'un tram de la carretera Santpedor arrenca sense cues ni embussos

El tall de trànsit total del tram de la carretera de Santpedor que va dels Dipòsits Vells a la plaça Mallorca, per renovar les canonades de l'aigua, ha començat sense incidències remarcables.

Tot i les cinc mil circulacions diàries que es veuen afectades, les desviacions pel carrer de la Creu Guixera en sentit ascendent des de la Bonavista i la prohibició de l'accés a la carretera de Santpedor des de la plaça de la Creu no van generar ahir ni cues ni embussos importants.

El tall de la carretera de Santpedor va començar ahir als volts de la 1 del migdia, quan es va tallar només el carrer en sentit ascendent. Tot seguit, el tram de la carretera de Santpedor entre el carrer de Menorca i el carrer de la Creu Guixera va quedar totalment inaccessible.

D'aquesta forma, els conductors que circulen per la carretera de Santpedor provinents de la plaça Bonavista es desvien pels carrers Creu Guixera, Llibertat i Doctor Trueta per accedir de nou a la carretera de Santpedor.

Per poder accedir a la carretera de Santpedor des de la plaça de la Creu, els conductors han de continuar per les Bases en sentit descendent i desviar-se a la dreta pel carrer Llibertat, que està canviat de sentit durant aquestes sis setmanes d'obres per facilitar l'accés pel carrer Trueta als vehicles que es dirigeixen a la carretera de Santpedor.

També es pot agafar el carrer Creu Guixera des de les Bases i anar a buscar la carretera de Santpedor en direcció a la plaça Bonavista.

Per altra banda, els vehicles que circulen pel carrer Sèquia s'han de desviar pel carrer Bisbe Torras i Bages.

Pel que fa al transport públic, els busos han tingut afectacions de recorregut, han de realitzar les dreceres esmentades i les parades de Valentí Almirall i plaça Mallorca, en ambdues direccions, han quedat anul·lades fins que es torni a obrir el carrer.

Canvi de canonades

El motiu pel qual es talla la totalitat de la carretera de Santpedor és el canvi de canonades en un tram de 70 metres de longitud.

Aquestes canonades estan deteriorades perquè tenen més de quaranta anys d'antiguitat i s'han de renovar fent forats a terra d'entre dos i tres metres de profunditat. Aquestes canonades queden a prop del mig del carrer, per la qual cosa s'ha considerat necessari tallar tota la via.

Segons l'empresa municipal Aigües de Manresa, no quedarà afectat el subministrament d'aigua a les llars dels veïns de la zona en obres.