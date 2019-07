El Xup exigeix a l'Ajuntament «solucions reals contra els problemes de marginalitat als barris populars»

L'Associació de Veïns del Xup de Manresa ha aprofitat un comunicat en el qual fa balanç de la festa major al barri per demanar a l'Ajuntament que "impulsi solucions reals contra els problemes de marginalitat en els barris populars de la ciutat".

L'ens veïnal felicita "totes i tots els voluntaris que van treballar sense descans durant diversos dies per fer que les festes del barri se celebressin amb alegria i plena normalitat, i sense cap incidència". Així mateix, es solidaritza "amb la víctima d'una violació que va succeir el dia 13 a la matinada. Ja és la segona víctima de violació en grup, coneguda, en els últims anys a Manresa. El 2016 la víctima va ser una nena de 14 anys del nostre barri".

Expressa "la nostra total solidaritat amb elles i els seus familiars i que caigui tot el pes de la llei sobre aquests salvatges". Alhora, "aprofitem per dir als nostres joves que han de respectar les dones i aprendre que, quan una dona diu NO, és NO. Us demanem el màxim respecte a les dones, perquè no es donin més casos d'aquestes salvatges violacions, mai més enlloc".

Finalment, "exigim fermesa per part de l'Ajuntament i que es personi com a acusació particular, alhora que impulsi solucions reals contra els problemes de marginalitat en els barris populars de la ciutat".