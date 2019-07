Actuació d'urgència per reparar un mur a punt de caure a la Pujada Roja

L'Ajuntament actuarà d'urgència a partir de dilluns per reparar el mur danyat del carrer de la Pujada Roja i evitar que s'esfondri marge avall. Ho farà prop de mig any després de les obres que hi va portar a terme, que van consistir a aixecar una part de l'asfalt i col·locar tanques de contenció per prevenir l'esfondrament del paviment, que tenia una esquerda de dimensions considerables que s'havia engrandit amb la filtració d'aigua de les pluges.

El consistori ha comunicat que el proper dilluns s'iniciaran les obres de reparació del mur de contenció d'aquest vial, que consistiran en l'eliminació del mur actual i la construcció d'un nou mur d'escullera. Els treballs, que tenen una durada prevista d'unes quatre setmanes, es realitzen amb caràcter d'urgència per motius de seguretat davant el risc de bolcament del mur actual, segons fonts de l'Ajuntament, tant per als usuaris de la via com per a les indústries que queden a una cota inferior. Amb motiu d'aquests treballs, es tallarà el trànsit de vehicles del carrer de la Pujada Roja entre el passatge de la Pujada Roja i el Camí de les Cots (entre els números 38 i 48 del carrer de la Pujada Roja). Segons el consistori, atès les característiques de l'actuació, no es permetrà l'accés de vehicles a l'àmbit d'afectació de les obres. Es mantindrà un itinerari protegit i senyalitzat per a vianants.

Malestar entre els veïns

Els veïns, tal com va avançar Regió7 (vegeu edició de l'11 de maig), han hagut de conviure prop de sis mesos amb dos grans forats que es van fer en un lateral del carrer com a prospeccions per estudiar l'estabilitat del terreny i que no es van tapar. El maig, denunciaven a aquest diari el seu malestar per la perillositat que suposava, deien, l'estat del carrer, sobretot per als fills petits i també per als conductors que circulen de nit per aquest vial, ja que les barreres New Jersey que delimiten la zona afectada no disposen de senyalització lumínica.

A més, l'existència dels dos forats i de les tanques de seguretat també va provocar durant uns dies que alguns veïns no poguessin entrar amb cotxe al seu garatge, fins que operaris de l'Ajuntament van enretirar les barreres.

Els treballs al carrer de la Pujada Roja coincidiran amb els que s'estan duent a terme al carrer del Forn, molt proper i el ferm del qual també estava molt malmès des de feia anys. La millora de la precària pavimentació i l'ampliació del clavegueram va començar al principi de juny amb un pressupost de més de 150.000 euros.