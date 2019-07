Aigües de Manresa obre els horts de la Culla als veïns

Una quinzena de veïns van assistir a la presentació del projecte dels horts comunitaris de la Culla, a la sala Bonsai del barri manresà de la Balconada.

Els participants van poder escoltar com funcionarà i resoldre els dubtes que van sorgir com, si els horts es poden compartir.

Les inscripcions es podran fer al Punt Òmnia o al Pla Comunitari de la Balconada fins el 15 de setembre, excepte durant el mes d'agost. Les persones interessades poden trucar al 93 106 11 33. A l'octubre es faran les primeres formacions i treballs comunitaris per poder entrar als horts al novembre.

El projecte sorgeix d'una necessitat triple. Per una banda, la voluntat d'obrir la cogestió dels terrenys destinats als horts de la Culla, per una altra, de la necessitat d'espais de cohesió social i comunitària a la Balconada i finalment de la voluntat de millorar els horts i transformar-los en horts ecològics.

El projecte s'està gestant des de la tardor de 2018 entre els responsables del Pla de Desenvolupament Comunitari de la Balconada (de l'Ajuntament de Manresa), del Punt Òmnia de la Balconada i les persones de la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia que estan a la Casa de la Culla.

El projecte manté la funció d'horts urbans d'ús familiar a la població propera a la Culla i els dona noves funcions. Per una banda estaran enfocats a la diversitat de perfils del barri, amb una clara intenció d'inclusió i cohesió social. I per l'altra, s'obriran espais de formació i d'activitats al voltant de l'horticultura al conjunt de la població del barri (més enllà de que tinguin un hort a la Culla). A més, el projecte vol mantenir una dinàmica de suport mutu a través d'assemblees i espais de decisió i resolució de conflictes conjunta.

Els principals objectius del nou projecte d'horts comunitaris de la Culla són:



Mantenir l'ús agrícola dels terrenys de la Culla, des del foment de pràctiques vinculades a l'agroecologia

Fomentar models d'organització col·lectiva a través del treball en equip, la resolució de conflictes i la facilitació de grups

Crear espais d'aprenentatge, intercanvi i integració social, que estimulin la ciutadania i els valors de respecte, cooperació, solidaritat, compromís, suport mutu, i emprenedoria.

Generar una dinàmica de promoció de l'horticultura ecològica més enllà de la Culla, incorporant en les activitats i formacions als horticultors de terrenys al barri de la Balconada.



Al Bages ja hi ha vàries experiències comunitàries similars a la que es vol dur a terme als horts de la Culla. El Francesc Sol, president de l'associació L'Oliva, que ha treballat en projectes semblants al que es durà a terme a la Culla, va explicar els beneficis que poden tenir els horts per la salut i el benestar de les persones.



Institucions que hi col·laboren



Avui en dia teixir aliances per aconseguir els objectiu és una de les claus de l'èxit del projecte, tal com es reconeix en els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030. Per això és molt important que el projecte teixeixi xarxa al barri i estigui gestionat per 3 institucions diferents.

Per una banda, la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia, que gestiona des de fa 3 anys la Casa de la Culla i poc a poc vol anar millorant i revitalitzant diferents espais de la masia. A la Culla ja fa gairebé 15 anys que hi ha el Projecte de l'Hort de l'avi, però s'ha vist la necessitat de repensar-lo i donar-li una funció més social.

D'altra banda, el Pla de Desenvolupament Comunitari de la Balconada és un servei que desplega la regidoria de Barris i Acció Comunitària de l'Ajuntament de Manresa, i impulsa projectes des de i pel veïnat, en treball en xarxa amb les entitats i per l'acció comunitària.

El Punt Òmnia de la Balconada és un servei públic que deriva del projecte Xarxa Òmnia de la Generalitat. Enguany és el 20è aniversari. Aquest servei té 3 línies d'actuació q són l'alfabetització digital, el foment de l'ocupabilitat i l'acció comunitària. Juntament amb el PDC del barri treballen en xarxa per dinamitzar espais de participació i convivència veïnal.

Finalment també es buscarà vincular-se amb entitats i agents de l'entorn, com el Camp d'Aprenentatge, l'Associació de Veïns de la Balconada, el Centre Obert la Xalesta, la Residència d'Ampans, i altres serveis i entitats que hi vulguin col·laborar, com l'Escola Serra i Hunter, el Casal de la Gent Gran, l'Avv de Cal Gravat i de les Escodines, i inclús a nivell més extern, consultiu, o inclús també col·laboratiu, amb els Horts de Càritas o l'Escola Agrària de Manresa, o l'ERA (Espai de Recursos Agroecològics).