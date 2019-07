L'Ajuntament exercirà l'acusació popular en els casos d'agressió sexual a Manresa

Per unanimitat, el ple municipal va aprovar ahir que l'Ajuntament de Manresa establirà un protocol d'actuació davant les agressions sexuals a la ciutat, amb l'objectiu que «pugui donar suport i personar-se com a acusació popular en tots els casos sempre que la persona agredida accepti que sigui així».

La moció aprovada, un cop esmenada, fa constar que «la llei ha permès en ocasions anteriors la total impunitat dels violadors i agressors en casos de violència masclista i que en la majoria dels casos el sistema judicial qualifica les agressions com abusos».

Aquest és el text consensuat pel conjunt de forces polítiques municipals després del presumpte cas d'agressió sexual en grup contra una menor del cap de setmana passat i que el grup municipal de Fem Manresa presentés al ple una moció en aquesta direcció.

Més enllà del text consensuat, el debat d'ahir va evidenciar notables diferències de plantejament.

Gemma Boix, de Fem Manresa, va advertir que «cal evitar discursos que diferencien i aïllen els casos i posen la lupa lluny del patriarcat». I va lamentar que el govern municipal hagués centrat l'atenció «en la convivència i l'incivisme, de manera que es posa a l'ull de l'atenció pública i mediàtica els col·lectius més vulnerables aprofundint i facilitant discursos xenòfobs i populistes».

Felip González, del PSC, va advertir que l'Ajuntament «ara necessitarà penalistes» i va advertir durant el primer trimestre de l'any que hi ha denunciats a Manresa «tres casos de violació dels quals no en sabem res». Va qüestionar que la presentació que va fer el govern d'un pla de xoc a les Escodines fos la millor solució «perquè no es tracta d'un problema de les Escodines, sinó de Manresa». Andrés Rojo, de Ciutadans, va dir que la seva formació no pensava fer política amb un cas tan greu com aquest.

La regidora de Feminismes, Cristina Cruz, va lamentar que l'oposició «culpabilitzi l'Ajuntament en un cas en què hauríem de sumar», i va aclarir que feia «molt temps que treballem en un pla de xoc pel que passa amb les ocupacions, i el cas de les violacions ha coincidit en el temps». Com a portaveu del govern, Marc Aloy va assegurar que cal un pla de xoc perquè la situació que hi ha a les Escodines al carrer Aiguader i l'entorn «no es reprodueix en cap altre espai de la ciutat. Hi ha un focus que crea un problema de convivència».