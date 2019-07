L'Ajuntament de Manresa rep Aleix Puig Povill, guanyador de MasterChef

Fa poques setmanes, el manresà Aleix Puig Povill va proclamar-se guanyador de la setena edició de MasterChef, el popular 'talent show' culinari de TVE. Divendres a la tarda, el jove cuiner ha estat rebut a l'Ajuntament per l'alcalde, Valentí Junyent, i membres de la corporació.

El guanyador de la 7a edició del 'talent show' de TVE MasterChef ha signat el Llibre d'Honor de la Ciutat i ha rebut un obsequi de l'Ajuntament en reconeixement al seu èxit en el programa.

Durant la recepció, el cuiner, acompanyat de diversos familiars, ha explicat algunes de les seves vivències de la seva experiència televisiva, i també de la seva sobtada popularitat. També ha visitat el Saló de Sessions de l'Ajuntament. L'acte ha acabat amb una fotografia de família de tots els assistents.

En una conversa amb Regió7, Puig confessava que, fins que no van passar deu o onze programes i van quedar sis concursants dels 15 que van començar, no va pensar que tenia alguna possibilitat i que, fins i tot així, va preferir no entretenir-s'hi gaire. El plat més complicat que li va tocar fer va ser llebre a la royale –«una terrina on hi ha sang, reduccions, casta-nyes... Necessita dues hores i mitja de feina»– i unes postres franceses, Croquembouche, que tenen una estructura piramidal.

Amb el que es va sentir més satisfet va ser amb el menú que va preparar per a la final: una interpretació personal del tradicional pa amb tomàquet; una escala de sabors del més suau al més intens a base de tretze productes del mar, inclosa una salsa de turbot, i unes postres de crema catalana i gelat de violeta que han entrat a formar part des d'ahir del menú del restaurant del programa al carrer de Velázquez, 150 de Madrid. Com s'ho va fer per gestionar els nervis? «Quan tens l'elaboració al cap i la cuina endreçada és més fàcil». L'ordre és important. «Molt».

Si ha de triar un plat que li agradi cuinar i menjar, es queda amb un peix a la brasa amb salsa i amb un arròs. El fet de treballar a la peixateria familiar des dels 17 anys hi ha tingut molt a veure. «Sempre he menjat producte fresc i de proximitat», destacava ahir, alhora que assegurava que la feina que ha fet durant deu anys «m'ho ha ensenyat tot: el treball, la constància, l'esforç, guanyar-se el sou...»

La cuina de l'àvia i de la mare

La seva àvia i la seva mare li van fer estimar els fogons. «Amb el que havia quedat dissabte a la peixateria, feien el dinar de diumenge». S'hi va aficionar a partir dels 16 anys. «Enlloc de sortir a estripar els dissabtes preferia fer això». Tot i que va deixar els estudis a l'Escola d'Hostaleria de la Joviat per un tema familiar, un anunci de MasterChef a Instagram el va reenganxar a aquest món.,