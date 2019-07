L'alcalde escolta les demandes de la Plataforma en defensa de les Pensions Públiques

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, s'ha reunit aquest matí a l'Ajuntament amb una delegació de la Plataforma en defensa de les Pensions Públiques i el Drets de la Gent Gran de Manresa, una reunió que ha comptat també amb la presència del tinent d'alcalde de Presidència, Marc Aloy; la regidora d'Infància, Joventut i Persones Grans, Rosa Maria Ortega; i la regidora d'Acció i Inclusió Social, Mariona Homs.

En un clima de bona entesa, la delegació de la Plataforma i els representants del govern municipal han iniciat el diàleg per engegar les línies de treball adreçades a donar resposta a diverses iniciatives i reivindicacions d'aquest organisme amb l'objectiu de millorar i ampliar l'accés a l'ajuda a domicili a les persones que ho necessitin així com la necessitat de posar en funcionament noves places públiques de residència per a la gent gran, entre d'altres propostes.

La Plataforma en defensa de les Pensions Públiques i el Drets de la Gent Gran de Manresa està constituïda i impulsada per diverses entitats de la ciutat que volen unificar i coordinar les seves accions en defensa dels interessos de la gent gran de Manresa. Entre aquestes entitats figuren la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes, l'Associació de Gent Gran de la Balconada, l'AV i Gent Gran de la Sagrada Família, la Federació d'Associacions de Veïns, Marea Pensionista, CCOO i UGT.