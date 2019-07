L'oposició qüestiona l'edifici nou que preveu el pla urbanístic a la Bonavista

El ple va donar el seu vistiplau a l'acord de compra per 405.000 euros de la penúltima finca que l'Ajuntament de Manresa necessita per acabar de transformar la Bonavista (vegeu Regió7 d'ahir) i això va fer emergir una de les grans incògnites urbanístiques de la ciutat: com serà el dibuix final?

L'oposició va aprofitar per qüestionar l'edifici nou que preveu el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) al xamfrà de Mossèn Cinto i Bisbe Comas i el govern va deixar la porta oberta que no es faci l'immoble sinó més plaça.

El POUM preveu un edifici singular que permeti traslladar-hi el sostre de les finques que restin dempeus i ajudi l'Ajuntament a recuperar part dels diners invertits al llarg de més de tres dècades per adquirir sòl per fer la rotonda i la plaça.

Seria el contrapunt al de l'antiga Caixa Manresa de la Bonavista, tot i que no tindria onze plantes, perquè el POUM preveu que tingui baixos i cinc o sis pisos. Els usos previstos serien habitatges, oficines, baixos comercials i hoteler, entre d'altres (vegeu diari del 21 de juliol del 2016).



Toca definir

Per part del PSC, Felip González va plantejar una oposició frontal que es construís l'edifici nou que preveu el planejament.

González va recordar que s'han anat adquirint finques una a una al llarg de dècades en aquest punt estratègic de la ciutat «per fer una gran plaça amb rotonda i sempre hem defensat que preferim que aquest edifici no hi sigui sinó ampliar ben ampliada la plaça».

El polític socialista va afegir que es vincula el progrés de la transformació de la Bonavista a que hi hagi un promotor que vulgui tirar endavant un edifici «que no serà públic sinó una promoció privada fruit d'un pacte. I aquesta no és la Bonavista que defensem. No la veiem clara i no renunciem a que l'edifici no es faci. Si es fa no serà mai amb l'acord del partit socialista».

Jordi Trapé, regidor de Fem Manresa, va advertir que la seva formació no vol que l'edifici sigui objecte d'especulació immobiliària. «No volem que acabi sent un edifici d'oficines que posteriorment es vengui a tercers on l'únic benefici per a les manresanes sigui els diners fruit d'aquesta operació especulativa». Fem està en contra que sigui un edifici d'oficines i a favor que hi hagi habitatge públic en règim de lloguer.

El president del grup de Cs, Andrés Rojo, va demanar al govern molta cura a l'hora de prioritzar les decisions que es prenen sobre els recursos de què es disposen.