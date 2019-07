La plaça del doctor Selga ja està a punt per a la inauguració

fotografies de: g. c.

El parc infantil que s'ha afegit a la plaça en la segona fase fotografies de: g. c.

Encara hi ha tanques envoltant el nou parc infantil i l'escultura La Salut, emplaçada en una jardinera a tocar del Passeig i que també està embalada. Per a la resta, la plaça dedicada al metge manresà Simeó Selga i Ubach, ubicada al solar situat al xamfrà del Passeig amb el carrer Primer de Maig, ja està a punt per inaugurar-se.

Les obres corresponents a la segona fase –la primera es va fer a final del 2015, va afectar 1.023 m2 i s'hi va destinar un pressupost de 257.683,50 euros– van començar el 26 de març passat. Han comprès 994 m2 i han tingut un pressupost d'execució de 250.000 euros. L'actuació ha inclòs completar la pavimentació de la porció pendent d'urbanització i resoldre els desnivells amb bancades i uns talussos. També s'ha protegit l'espai del sol de l'estiu amb dues pèrgoles i s'ha plantat arbrat de diferents ports. Es complementa amb un espai de jocs infantils innovadors i que van una mica més enllà dels utilitzats habitualment als parcs i jardins urbans, i amb l'escultura La Salut, de l'escultor Ramon Oms, donada pel Col·legi de Metges.