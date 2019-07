Rebaixen un mur per fer menys insegur el pàrquing de la Dama

El mur a l'aparcament del carrer de la Dama a punt per a les obres

Fer l'aparcament més visible i, alhora, eliminar la possible sensació d'inseguretat dels que hi deixen el vehicle. Són els dos objectius de l'actuació que porta a terme l'Ajuntament a l'aparcament de zona blava que hi ha al carrer de la Dama, que consisteix a retallar tot el mur que limita amb el carrer fins a una alçada de 1,20 m. En concret, es tracta de l'aparcament que queda a mà dreta quan s'accedeix al carrer de la Dama des del carrer del Joc de la Pilola.

L'Ajuntament va iniciar abans d'ahir els treballs per reduir l'alçada del mur perimetral de maó de l'aparcament per deixar-lo amb l'esmentada altura d'1, 20 m. Amb motiu d'aquests treballs, es prohibeix l'estacionament (zona blava) en l'àmbit d'afectació dels treballs, que és previst que s'allarguin quatre setmanes i que es porten a terme en horari matinal.

L'actuació s'inclou en el Projecte Dinamo-Treballs als Barris, que té com a objectiu augmentar les oportunitats laborals i el nivell de qualificació professional de les persones residents al Nucli Antic de Manresa que es troben en situació de recerca de feina. Està subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), el Ministerio de Empleo i el gestiona el Centre d'Iniciatives per l'Ocupació (CIO) de l'Ajuntament.

Al carrer de la Dama l'Ajuntament va habilitar un aparcament de zona blava que conformen dos solars situats a banda i banda del vial. Actualment, es rebaixa el mur del que hi ha a mà dreta en direcció al carrer de Llussà. Al mur del que hi ha a mà esquerra també li convindria una rebaixada.