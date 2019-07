Les festes de Sant Ignasi arrenquen amb la faceta més guerrera de Loiola

Una quinzena de persones va conèixer ahir la faceta més guer-rera de sant Ignasi de Loiola en l'arrencada de les festes que porten el seu nom i que se celebren al Centre Històric de Manresa des d'ahir fins al 31 de juliol. El primer acte de la nova edició de les festes va ser una conferència, «Ignasi, el soldat», en què es van relatar els secrets de l'art de la guerra al segle XVI, que és l'època militar que va viure sant Ignasi.

David Ferré, investigador predoctoral en Història Moderna de la Universitat Autònoma de Barcelona, va explicar durant la xer-rada quins van ser els elements que van marcar la revolució militar moderna –tipus d'armament, fortaleses, l'aparició de les armes de foc, nous sistemes militars com «el tercio»...– i va detallar alguns capítols que va protagonitzar el fundador dels jesuïtes. Un dels més destacats va ser el procés i empresonament de sant Ignasi per una batussa entre religiosos que va tenir lloc el 20 de febrer del 1515 a Santa Maria La Real de Nájera, a la Rioja.

L'altre episodi comentat va succeir entre el 1518 i el 1520, quan el jesuïta va haver de demanar protecció al Consell de Castella per les amenaces de mort del gallec Francisco de Oya contra ell, les quals van fer que durant dos anys «Íñigo», com anomenava Ferré a Loiola, anés sempre acompanyat de dos guardaespatlles. L'investigador també va relatar l'estima que tenien a Loiola pels comandants militars de l'època per la seva faceta de mediador, més que de soldat experimentat.



Les arts marcials de l'època

En acabar la conferència, que es va fer a la Sala Gòtica de la Seu, els assistents van poder gaudir d'una demostració de les tècniques i armes que es feien servir al segle XVI, i els que ho van voler, que van ser cinc persones, van poder rebre algunes lliçons sobre com manipular aquestes armes en un taller a càrrec de l'Associació d'Esgrima Antiga de la Catalunya Central.

En concret, cinc membres de l'entitat van mostrar al públic els tipus d'espases que s'utilitzaven en l'època de Sant Ignasi per batre's en duel –diferents segons la llargada i el tipus de protecció de la mà, sobretot– i van fer una demostració d'esgrima antiga a la Baixada de la Seu. Dani Peñarroja, que des de fa nou anys forma part de l'associació, explicava que l'esgrima esportiva actual va néixer d'aquestes tècniques utilitzades per combatre els enemics, a vegades fins a la mort, durant el segle XVI, les quals s'engloben ara sota les sigles HEMA (Historical European Martial Arts).

Les festes són organitzades per l'Associació de Comerciants de la Plaça Major, Sobrerroca, Sant Miquel i voltants, l'oficina de turisme i l'Ajuntament de Manresa.