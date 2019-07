El barri dels que no tenen un lloc on viure

L'augment de la vigilància policial a les Escodines de Manresa després de l'agressió sexual de fa una setmana ha portat al barri una calma relativa. No hi ha hagut els aldarulls d'okupes que causen molèsties fins tard. Els veïns, que fa més d'un any que denuncien la important degradació d'aquest punt de la ciutat, són conscients que la presència dels agents només serveix per tranquil·litzar la situació en aquests moments, en què el barri està en el punt de mira. Els problemes socials i urbanístics, avisen, hi continuaran presents si no hi ha solucions.

El grup d'entre 10 i 15 joves que vivien al tercer pis del número 17 del carrer de l'Aiguader –on va tenir lloc la presumpta violació– ja no són al barri. Els veïns no saben on han anat els que no van ser arrestats. «Mai no m'han fet por, però als veïns no ens fa gràcia que els nostres fills vagin sols pel car-rer tard», explica Lina Bermejo, que viu al número 19 de l'Aiguader. Però hi ha altres pisos problemàtics i als responsables de l'Associació de Veïns de les Escodines no els costa assenyalar on hi ha okupes. Al de l'Aiguader n'hi ha sis. Tot i que des de l'entitat estan a l'aguait de 12 blocs ocupats a tot el barri, asseguren que n'hi ha més on els tècnics de Serveis Socials de l'Ajuntament ja hi estan a sobre.

Als carrers de les Escodines, el de Sant Bartomeu i de l'Aiguader, on rauen els problemes, hi ha una elevada densitat d'habitatges de pisos antics que no reuneixen les condicions per viure-hi. És el lloc ideal per als residents a la ciutat que no poden accedir al mercat de lloguer per la delicada situació econòmica que travessen. Els veïns que hi viuen de tota la vida sempre volen diferenciar els okupes que hi resideixen perquè no tenen recursos dels que provoquen aldarulls i creen malestar.

Al barri actua una banda, com a mínim, que rebenta portes de pisos buits per canviar-ne el pany i, posteriorment, vendre la clau –molts cops amb enganys– a persones que no tenen recursos per llogar un habitatge. En un bloc edificat abans de la crisi que hi ha davant del Casal de les Escodines (als números 39 i 47 del carrer de Sant Bartomeu) hi ha clients del negoci fraudulent. Un barri deixat on els intents de millora no han fructificat.