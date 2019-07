Trobada amb cara i creu de la plataforma de gent gran de Manresa i el govern

Després de l'entrevista mantinguda per una representació de la Plataforma en Defensa de les Pensions i els Drets de la Gent Gran de Manresa amb l'alcalde Valentí Junyent i regidors fa un balanç agredolç de la trobada.

La reunió tenia com objecte tractar de diverses demandes relacionades amb els propers pressupostos municipals pel 2020 i es referien a l'atenció domiciliària de les persones grans i dependents, la creació d'una nova residència i la concertació de places amb la Generalitat, els habitatges tutelats o assistits, la no amortització de les places públiques municipals residencials de Sant Andreu Salut i els xec servei i arranjaments d'habitatges per a persones grans i dependents.

La reunió es va desenvolupar en un clima de diàleg, el govern municipal va mostrar comprensió per les reivindicacions de la Plataforma i es van respondre positivament algunes de les qüestions plantejades.

Noves places

El govern municipal informa de que la Generalitat accepta que Manresa sigui considerada Unitat Bàsica d'Anàlisi separada de la resta de la comarca, per tant permetrà una interlocució directa entre Generalitat i Ajuntament i manifesta que hi ha disposició per aprovar un nombre significatiu de noves places residencials concertades. L'Ajuntament informa que estan considerant diversos terrenys per la ubicació de la futura residència i que volen posar en marxa aviat el procediment de licitació i construcció.

El govern municipal accepta no amortitzar cap de les vacants que poguessin produir-se a les places residencials municipals –actualment 18- que hi ha a Sant Andreu Salut procedents de l'antiga Residència Catalunya mentre no hi hagi un important augment de les places concertades per la Generalitat a Manresa.

L'Ajuntament es compromet a la creació d'una Comissió Paritària de seguiment dels acords que és puguin adoptar amb la Plataforma.

En els altres aspectes plantejats, per a la Plataforma "els avenços són insuficients, no queden clars o resten pendents de concretar".

Sobre els serveis d'atenció domiciliària, ens diuen que amb pràcticament els mateixos recursos econòmics pretenen incrementar el nombre d'hores d'atenció a les persones que necessiten el servei i que són possibles increments addicionals.

Això és farà en el marc de la nova convocatòria del concurs de gestió del servei que ja està en procés. Des de la Plataforma els vam manifestar que no ho veiem gens clar i ens sembla insuficient i més si atenem a les conclusions de la diagnosi del futur Pla Estratègic i si volem que l'atenció domiciliària substitueixi o retardi l' ingrés de les persones a una residència.

En relació als pisos tutelats o amb serveis per les persones grans que necessiten atenció però no requereixen anar a una residència, la resposta de l'Ajuntament ha estat negativa. La posició de la Plataforma és que aquest tipus de servei s'ha de tenir en consideració i com a mínim caldria fer un estudi de necessitats i persones interessades a la ciutat, especialment persones grans que viuen soles i en males condicions d'habitatge.

En l'apartat de serveis complementaris, l'Ajuntament pensa destinar pel proper any pràcticament els mateixos recursos que en l'actual pel xec servei. Per l'arranjament d'habitatges ens diuen que estan pendents del sistema d'aprovació i recursos de la Diputació.



Seguir lluitant

Davant de tot això, la Plataforma manifesta la seva voluntat de seguir lluitant i dialogant per aconseguir els serveis i equipaments suficients i de qualitat perquè les persones jubilades i pensionistes i en especial les que tenen pocs recursos i/o pateixen dependència puguin tenir una vida digne. És responsabilitat de les administracions públiques fer que això sigui una realitat.



Els assistents a la reunió van ser, per l'Ajuntament, Alcalde Valentí Junyent, regidor de Presidència Marc Aloy, regidora d'Acció i Inclusió Social Mariona Homs i regidora de Infància, Joventut i Persones Grans Rosa M.Ortega.

I per la Plataforma: Víctor Feliu, Mercè Soldevila, Joaquim Vizcaino, Juliana Casero, Enric Martí, Marina Hosta i Josep Fuentes.