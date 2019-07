Al carrer principal de la Balconada dos de cada tres comerços estan tancats

No fa gaires anys els veïns de la Balconada no havien de sortir del seu barri per fer tràmits bancaris o per anar a la peixateria. Podien anar a buscar fil a la merceria o comprar fruita sense haver d'anar a grans supermercats.

Els darrers anys, els veïns de la Balconada han vist com molts negocis anaven abaixant la persiana al principal carrer comercial del barri, el d'Oleguer Miró, que acumula establiments en venda o per llogar. En aquesta artèria comercial hi ha una vintena i escaig de locals, dels quals 14 estan tancats.

O sigui, només un de cada tres negocis en funcionament en un carrer que, anteriorment, havia significat un punt de trobada de tots els veïns i veïnes del barri que hi anaven a comprar diàriament.

Al barri hi viu un gran nombre de gent gran que necessita tenir serveis a l'abast que puguin cobrir les seves necessitats. Malgrat això, els serveis actuals del barri es troben cada vegada més lluny de poder complir aquestes necessitats dels veïns i veïnes, que han de desplaçar-se als barris del costat per poder anar a treure diners del banc, per exemple.

Des de l'associació de veïns, que fa cinc mesos que té nova junta amb Juan Carlos Colchero com a president, mostren la seva preocupació i demanen la col·laboració de l'Ajuntament per recuperar el caliu de barri que s'aconsegueix gràcies a les zones on es desenvolupa el comerç.

«Tenim una majoria de la població envellida a la Balconada, i s'ha de tenir consideració per aquestes persones que no poden moure's tan fàcilment per la ciutat a la recerca dels serveis que ens manquen aquí», manifesta el president de l'associació de veïns.

Des de la junta expliquen que estan creant ponts amb l'Ajuntament per tal de treballar conjuntament i «dotar el barri de més i millor serveis». Expliquen que en diverses ocasions han intentat crear comunitat entre els propietaris dels negocis de la galeria comercial i segueixen treballant per aconseguir-ho.

Des del barri opinen que l'obertura de grans superfícies comercials a prop ha fet mal al comerç local. A més, els representants veïnals expliquen que propietaris de locals, amb l'objectiu d'obtenir el màxim rendiment econòmic dels seus establiments, posen lloguers molt elevats que només poden pagar determinats negocis, com els bars.

L'associació de veïns assegura que s'esforçarà per activar la revitalització del barri i recuperar serveis que han anat veient desaparèixer al llarg dels anys. Els veïns expliquen que hi ha un seguit de deficiències urbanístiques que s'hi han anat acumulant amb el temps i esperen trobar la complicitat amb l'administració per poder solucionar mancances com el mal estat de voreres o la falta d'una bona accessibilitat per a persones en cadires de rodes.