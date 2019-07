Executats dos desnonaments els darrers cinc dies de pisos ocupats a Manresa

Després que l'actuació de la PAHC aconseguís posposar un desnonament al carrer Hospital el 12 de juliol passat, finalment aquest desnonament va ser executat passats cinc dies, el 17 de juliol. Ni una setmana després, un home i la seva mare van ser desnonats ahir al carrer Sant Bartomeu número 37.

L'immoble estava gestionat per l'empresa Divarian i la família feia uns vuit mesos que ocupava l'habitatge. Després de rebre l'ordre dels jutjats, els mossos van desnonar els afectats pocs minuts després de les 9 del matí, quan els concentrats de la PAHC per evitar el desnonament no passaven de la vintena de persones.

L'assistència social d'aquesta família podrà proporcionar-los un lloc on dormir durant dos dies, un fet que la PAHC lamenta, ja que «transcorregut aquest temps no tenen enlloc on anar».