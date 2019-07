L'Ajuntament de Manresa recorda els consells per fer front a l'onada de calor

La Unitat d'Emergències i Protecció Civil de l'Ajuntament de Manresa comunica que la Generalitat de Catalunya ha activat en fase d'alerta el Pla PROCICAT per onada de calor, i tenint en compte que es preveu que entre avui i demà se superi el llindar de temperatures extremes a la capital de l Bages, es demana a la població que segueixi els consells següents:



Consells preventius generals



Cal mantenir-se informat de les previsions del temps i de les instruccions que donin les autoritats.

Cal informar-se de l'estat de les carreteres en cas que calgui desplaçar-se.

Cal estar atent als familiars o veïns que es trobin en situació de vulnerabilitat, especialment les persones grans, per tal que es protegeixin dels efectes de la calor.

Davant d'una emergència cal seguir les informacions i les indicacions de les autoritats a través dels mitjans de comunicació social (ràdio, televisió, web, twitter, etc.).

En cas de necessitar ajut durant una emergència, cal trucar al 112.



Consells preventius a casa



Controlar la temperatura:

Durant el dia, cal tancar les persianes de les finestres on toca el sol. A la nit, cal obrir les finestres de casa per refrescar-la.

Cal ubicar-se a les estances més fresques i recórrer a algun tipus de climatització (ventiladors, aire condicionat). Si no se'n te, cal intentar de passar com a mínim dues hores al dia en llocs climatitzats (centres comercials, cinemes, etc.).

Cal refrescar-se sovint amb dutxes, tovalloles mullades amb aigua, etc., i beure aigua fresca de forma regular encara que no es tingui set.

Procurar que les animals de companyia no s'estiguin al sol i cal hidratar-los.

Els àpats:

Cal fer àpats lleugers, evitar els menjars molt calents i els que aporten moltes calories (salses, fregits, arrebossats).

Cal prendre aliments rics en aigua (fruites, verdures i hortalisses); per ajudar a recuperar les sals minerals perdudes amb la suor.

Cal beure molta aigua i sucs de fruita al llarg del dia, encara que no es tingui set i no prendre begudes alcohòliques.

Consells preventius a l'exterior:

Evitar el sol directe:

Cal portar una gorra o un barret i utilitzar roba lleugera (cotó), de colors clars i que no sigui ajustada.

Procurar caminar per l'ombra i descansar en llocs frescos del carrer o en espais tancats que estiguin climatitzats.

Cal portar aigua i beure'n sovint i mullar-se una mica la cara i, fins i tot, la roba.

També cal evitar sortir a les hores de més calor, així com les activitats físiques intenses.



Consells preventius si s'ha d'agafar el vehicle



Cal evitar viatjar amb cotxe durant les hores de més calor; i portar sempre líquids per hidratar-se. No deixar mai els nens ni les persones especialment vulnerables a l'interior del vehicle amb les finestres tancades. Tampoc es poden deixar dins el cotxe amb les finestres tancades els animals de companyia.

Si es fa un viatge llarg, cal aturar-se periòdicament per descansar i refrescar-se.

Cal fer una atenció especial als canvis sobtats de temperatura que es produeixen en entrar i sortir del vehicle.



Ajudar els altres



Gent gran o malalta que viu sola:

Cal intentar visitar-los un cop al dia i ajudar-los a seguir aquests consells.

Si prenen medicació, cal revisar amb el seu metge si aquesta pot influir en la termoregulació i si s'ha d'ajustar o canviar.

En cas de trobar a alguna persona amb els efectes de la deshidratació:

Cal avisar urgentment els serveis mèdics o el 112 i traslladar-la a un indret més fresc. També cal donar-li aigua, mullar-la i ventar-la, fins que arribin els professionals de la salut.