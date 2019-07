L'Alternativa només vendrà cervesa artesanal i de proximitat

Per primera vegada, la Festa Major Alternativa de Manresa només posarà a disposició del públic cervesa artesana i de proximitat, sense vendre cervesa de cap multinacional. Les dues cerveseries que tindran representació durant l'Alternativa seran les bagenques Guineu, de Valls de Torroella i la Pirata de Súria. Segons Emma Rojas, en representació dels promotors de la Festa Major Alternativa, aquesta decisió implica «un pas endavant, un de molt important, perquè som la primera festa que posa l'accent sobre el consum en tota la Catalunya Central». D'aquesta manera, Rojas ha explicat avui en la presentació d'aquesta iniciativa, que «també col·laborem amb un col·lectiu de cervesers artesanals que destinen part dels beneficis a projectes polítics de transformació social».

L'Alternativa celebrarà la seva 28a edició amb l'objectiu de mantenir la línia reivindicativa que defineix la FMA; ser més que una festa i tenir una voluntat de canvi i transformació socials. Per tant, enguany també han destacat la trentena d'activitats culturals que tindran lloc durant els dies de l'Alternativa, així com l'autogestió de la totalitat dels diferents actes. «Per tal que l'autogestió no només sigui a través de l'alcohol promovem activitats durant tot l'any com una paellada o la calçotada, entre d'altres, que representen el 30 %" del finançament, explica Rojas. Per als organitzadors de la Festa major Alternativa, l'important és, expliquen, la voluntat de concebre "una Festa Major que generi comunitat, col·lectivitat i transformació social i això passa per tenir un consum responsable».

La decisió de prescindir de les grans marques i confiar, plenament, en cerveseries artesanals és la de cuidar el producte de proximitat i a més desmarcar-se de la tendència dels grans festivals,patrocinats per les grans multinacionals cerveseres. Segons Rojas «la cultura ha de ser lliure, sense hipoteques, si et lligues estàs perdut», en relació amb la nova proposta per aquesta Festa Major Alternativa. Hi haurà vora 6.300 litres de cervesa artesanal durant els dies de festa major i, de moment, des de l'organització no es valora l'entrada de més cerveseries ja que primer «cal assolir la nova proposta», expliquen.