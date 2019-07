El 'pinxo pote' setmanal al Centre Històric tindrà gust de diverses varietats de tomàquet

Els amants de la gastronomia tenen, demà dimecres, una cita amb la 3a edició de la Festa del Tomàquet. Enguany, dins el programa d'actes, restaurants de l'associació l'Antic, paradistes del mercat Puigmercadal de Manresa i persones productores han sumat forces per per crear tapes conjuntes amb diferents varietats de tomàquet com a protagonistes. Se serviran, demà dimecres, als bars de l'Antic, de 8 del vespre a 11 de la nit, dins la cita setmanal del pinxo pote, però aquesta vegada amb gust de tomàquet. I el dissabte, de 12 a 2 del migdia, a les parades del Puigmercadal, mentre se celebra el Mercat del Tomàquet.



Les tapes que s'oferiran són les següents:





I dijous, sopar al Parc de la Seu

Hi ha dos bars més que només participaran al pinxo pote tomaquer de dimecres. Són el Bar Plácido (Amanida a l'estil de Formentera amb tomàquet, pebrot, ceba patata i peix sec, amb tomàquet cor de bou) i Cal Bisbe.

El Parc de la Seu acollirà dijous la tercera edició del Sopar del Tomàquet, en el marc del qual diversos restaurants oferiran un menú molt complet amb productes alimentaris del Bages i amb el tomàquet dels productors participants com a protagonista de tots els plats. Un total de 8 plats, maridats amb vins del Bages, conformen el menú d'una carta elaborada i cuinada per restaurants com El Mas de la Sala, Alberg de Castelladral, La Clandestin, Cal Magre, Hostal Soler, Kursaal Espai Gastronòmic i el suport imprescindible de Bages Terra de Vins.

El sopar s'iniciarà després del concert de MUOM que forma part del cicle Sons del Camí.