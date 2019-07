Manresa reforça la prevenció d'agressions sexistes durant la Festa Major després dels dos casos que han colpit la ciutat

L'Ajuntament de Manresa, a través de les regidories de Feminismes i LGTBI; Joventut, Ciutat Saludable i Cultura, han presentat avui la campanya "Estima la nit", adreçada principalment a prevenir les conductes i agressions sexistes durant la Festa Major, i a promoure la dispensació responsable d'alcohol entre els comerços, b ars, locals d'oci i barres populars, i fomentar que menors d'edat no consumeixin alcohol i que el jovent no en faci un consum de risc.

La campanya d'informació i sensibilització abasta un munt d'accions que es desenvoluparan abans, durant i després de la festa, i que es concretaran amb desenes d'activitats i iniciatives adreçades, a les famílies i a les persones assistents als actes festius programat, als venedors i dispensadors, i amb la implicació dels cossos de seguretat, els serveis municipals, entitats i mitjans de comunicació.

Totes les dades d'aquesta campanya han estat presentades avui per la tinenta d'alcalde de Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Manresa, Cristina Cruz Mas; la regidora d'Infància, Joventut i Persones Grans, Rosa Maria Ortega Juncosa; i la regidora de Ciutat Saludable, Mercè Tarragó Costa.

Cristina Cruz ha explicat que aquesta és la tercera edició en què es fa una campanya de prevenció i que aquest any "ha estat molt treballada" entre les diferents regidories. Després de recordar "dos casos recents de violència a la ciutat que han colpit", la regidora ha subratllat "que volem reforçar el treball informatiu i preventiu i ho fem a través d'una campanya molt visual, amb perspectiva feminista, i adreçada especialment als joves, buscant la seva complicitat i interacció i amb la voluntat que sigui una Festa Major divertida i segura".

Mercè Tarragó ha detallat el treball de sensibilització previ a la Festa que s'està realitzant per informar a famílies i entitats de consells i recomanacions en cas d'agressió sexista o sobre el consum responsable d'alcohol, així com també el treball de formació que es realitza per donar una millor resposta a situacions d'aquest tipus.

Al seu torn, Rosa Maria Ortega ha subratllat el treball que faran els Àngels de nit, a càrrec d'un grup de joves voluntaris que "vetllaran perquè les conductes de joves com ells siguin saludables i responsables". La regidora de Joventut ha valorat de forma molt positiva "aquest plus de compromís dels joves amb la festa" i ha afegit que "en temes de prevenció d'agressions sexistes hi ha molt camí per córrer no només durant la festa sinó al llarg de l'any".

Els objectius de la campanya són sensibilitzar a la població de la problemàtica de les agressions sexistes en els espais d'oci; prevenir els comportaments sexistes i les agressions sexuals; fomentar la coresponsabilitat en prevenir i aturar possibles agressions; visualitzar les agressions sexistes que es donen en espais d'oci nocturn; treballar per trencar l'imaginari del cos de la dona com a objecte sexual; promoure la no venta i/o dispensació responsable d'alcohol a menors d'edat, així com prevenir la violència masclista en els comerços, bars i locals d'oci del centre i en les barres de la Festa Major.



Accions de conscienciació previs a la festa



La campanya de sensibilització inclou accions informatives prèvies adreçades per informar a establiments I entitats. Així mateix, s'han enviat 4.200 cartes amb consells i recomanacions a les famílies de joves entre 13 i 17 anys. Entre aquestes accions es preveu una jornada de formació a dispensadors de barres i dels locals d'oc i amb l'explicació del circuit en cas d'agressió sexista, que inclou formació sobre dispensació responsable d'alcohol i prevenció de la violència masclista. Aquesta formació, de dues hores i mitja, tindrà lloc el 27 d'agost.

Com en anys anteriors es farà també formació de 20 hores als agents de la festa "Àngels de nit", amb l'objectiu de donar pautes als joves voluntaris per tal que puguin actuar en contextos de festa, ja sigui detectant comportaments i/o agressions sexistes com també realitzant acompanyaments i informant sobre alcohol i substàncies.

Les campanya prèvia inclou l'enviament de cartes a establiments, entitats, comunitats educatives i famílies amb recomanacions preventives tant per al consum responsable d'alcohol, del risc pel consum d'alcohol entre els menors com de prevenció sobre agressions sexistes.



Estands informatius, Àngels de Nit i bus nocturn gratuït

Durant la festa està previstes moltes accions de sensibilització que inclouen la instal·lació d'estands informatius, la intervenció dels Àngels de Nit, i s'han tingut en compte altres aspectes com el reforç del servei nocturn que serà gratuït i el reforç i millora de la il·luminació de l'espai públic durant la festa Major.

Pel que fa als estands informatiu, n'hi haurà dos: el Punt Lila, per tal d'atendre les demandes es puguin desenvolupar durant la festa referent a agressions sexistes. Aquesta carpa també donarà informació. Horari: de divendres 30 d'agost, dissabte 31 d'agost, diumenge 1 de setembre de 23:30 a 3:30 a la Plana de l'Om i dilluns 2 de setembre de 00:30 a 04:30 a la placeta de la llibreria Roca; i el Punt informació sobre consums: Instal·lació d'una carpa expositora que serà atesa per professionals formats en prevenció i reducció de riscos i oferiran informació sobre salut. També oferiran preservatius, aigües i barretes energètiques. Horari: de divendres 30 d'agost, dissabte 31 d'agost, diumenge 1 de setembre de 23:30 a 3:30 a l a Plana de l'Om, i dilluns 2 de setembre de 00:30 a 04:30 a la placeta de la llibreria Roca.

Altres iniciatives previstes són la distribució del circuit en cas d'agressió. Es repartiran cartells i s'explicarà a les persones de les barres, regidors de plaça, Mossos d'Esquadra i Policia Local. Com en anys anteriors intervindran els Àngels de Nit, joves voluntaris que realitzen intervencions per tal de donar informació i acompanyar a les persones joves durant la nit. Reparteixen: barretes energètiques, aigua, i informacions vàries ( bus nocturn...). També fan acompanyaments a Creu Roja i als estands informatius.

Durant els dies de festa està previst proporcionar aigua amb i menjar (barretes energètiques) per a casos en què sigui necessari. També és previst fer el repartiment al Punt Lila de trossos de roba lila com a marca identificativa per les persones que no volen que s'estripi la samarreta i també es donaran samarretes a les persones que ho sol·licitin el dia del Correfoc.

Els producte i materials previstos per a les jornades festives són els següents: Aigües (500 unitats); piruletes en forma de cor, amb efectes positius pel sucre en cas d'ingesta d'alcohol i també per promoure la campanya d'una forma diferent. ( 1.000 unitats); Braçalets de la nova campanya de la Diputació "Lliures de masclismes"; Barretes energètiques (500); preservatius dins targeters amb info de l'Oficina Jove (500); materials informatius sobre consums; materials informatius sobre sexisme; Rasca rasca ( 5.000) i samarretes.

Com els anys anteriors, els dies centrals de la festa es tornarà a oferir el bus nocturn gratuït per millorar la mobilitat i la seguretat. Del 30 al 2 d'agost, hi haurà bus cada 30 minuts fins a les 4 h del matí. Més informació a www.manresabus.com



Pancartes, cartells i mupis



Durant la feta és previst penjar al balcó de l'Ajuntament de Manresa, al número 5 de la plaça Major, una pancarta amb el missatge "Manresa lliure de sexisme i LGTBIfòbia". Així mateix és penjaran pancartes a la plaça Sant Domènec, plaça Europa, plaça Gispert, Plana de l'Om, plaça Porxada i plaça Major amb els missatges: "No ho entens o què? NO és NO"; "Quants cops t'ho he de repetir? NO és NO"; "Beure massa no és excusa. Respecta'm. NO és NO"; " Si ho veus, actua. No siguis còmplice. No és NO"; "El sexisme no té lloc a les festes. No és NO"; i "Si dic sí, triem el lloc, si dic no, bona nit! NO és NO".

És previst distribuir arreu de la ciutat cartells de la campanya " Estima la nit!!!" amb frases a sota fent referència a consum responsable i també a la prevenció de les agressions sexistes, interpel·lant a les persones de la festa, amb la pregunta. I tu com estimes la nit??.

El primer dia de les carpes en directe hi haurà l'il·lustrador dels cartells i tota la imatge, pintant en una lona de les carpes la imatge de la campanya. Al final, és previst fer un Photocall per a les persones que vulgui fer-se fotos per compartir-les a les xarxes.

En total es distribuiran 400 cartells "Estima la nit" i 100 cartells sobre la venda d'alcohol als bars; i 100 cartells més amb infografia del circuit en cas d'agressions. La campanya informativa es completa amb mupis i falca radiofònica contra les agressions sexistes.



Reforç de la il·luminació a diferents carrers



En el transcurs de la Festa Major s'incrementà la il·luminació als accessos al pàrquing del costat del pont de Sant Francesc; i als accessos com els mateixos aparcaments del costat del parc de l'Agulla. També s'intensificarà la potencia de la il·luminació per generar més sensació de seguretat als carrers: Baixada Jueus 7, Carrer del Bisbe 1, carrer Botí 3, carrer de la Canal 5, carrer Puigmercadal-Canal 6, carrer Sant Pere 4 i carrer Sant Ignasi Malalt 2. L'ampliació de potència està prevista per al divendres 23 d'agost

També es garanteix que els lavabos tipus «polyclean» estaran en zones o accessos ben il·luminats.



Anàlisi de dades després de la festa



La campanya finalitzarà un cop acabada la festa amb la recollida de dades en diferents espais i actors participants (punt Lila, Punt d'informació de consums, Creu Roja...) juntament amb personal tècnic de l'Ajuntament, per tal d'analitzar-les i extreure conclusions de les tendències durant la festivitat, el retorn de les mesures aplicades per poder introduir millores de cara a properes edicions de la Festa Major.