Intenten ocupar dos cops en un dia els baixos del bloc de la violació de les Escodines

Dos intents d'ocupació es van produir durant el dia d'ahir als baixos de l'edifici de les Escodines on va tenir lloc la presumpta violació del 13 de juliol passat.

Al matí, uns okupes van intentar accedir a l'espai però van poder ser desallotjats, segons explicava la presidenta de l'Associació de Veïns de les Escodines, Carme Carrió.

Tot seguit es va intentar tapiar l'accés a l'espai amb una paret de maons. Aquesta mesura, però, va resultar insuficient per evitar noves entrades i ahir a la tarda dos joves van tirar-la a terra amb l'objectiu d'instal·lar-se en aquest espai. Tot i això, la Policia Local va poder evitar el nou intent d'ocupació.

Per impedir que l'espai tornés a ser ocupat, o que s'intentés per tercera vegada, ahir al vespre un grup d'operaris estaven tapiant tant la finestra d'aquests baixos que dona la carrer com també la porta que hi dona accés ja des de l'escala de l'immoble.

A la finestra els operaris hi van soldar unes reixes metàl·liques, i a la porta interior també hi van soldar una gran planxa metàl·lica on, a més, la Policia Local va posar un precinte. L'objectiu de tot plegat és evitar noves ocupacions.

L'immoble en qüestió és l'edifici del número 17 del carrer Aiguader de Manresa. La presumpta violació va tenir lloc al tercer pis d'aquest edifici, en el qual el primer i el segon pis estan ocupats. Els okupes del pis on va tenir lloc la presumpta violació van marxar el mateix dia i va ser buidat de la runa i les deixalles que hi havia dimarts de la setmana passada. L'endemà va quedar totalment tapiat, tant les finestres com també la porta de l'escala. Tot i això, en el primer i el segon pis, que també estan ocupats, els veïns hi segueixen vivint.

Aquests intents d'ocupació, però, no són els únics que s'han produït en els darrers dies. Segons explica Carme Carrió, presidenta de l'Associació de Veïns de les Escodines, diumenge passat, el dia 21 de juliol, també hi va haver un altre intent d'ocupació al barri. En aquest cas va ser al número 3 del carrer de Sant Bartomeu, cap a les set de la tarda, i l'ocupació va poder ser aturada per la Policia Local després que els veïns donessin l'alerta.

L'Associació de Veïns de les Escodines ha denunciat l'elevat nombre d'ocupacions que hi ha al barri, i el problema va esclatar arran de la presumpta violació que va tenir lloc fa poc més d'una setmana.

Els veïns del barri han comptabilitzat un total de 12 blocs amb habitatges ocupats. I la majoria es concentren al carrer Aiguader, on n'hi ha sis. També n'hi ha al carrer de Santa Clara, on els pisos ocupats es distribueixen en un total de cinc blocs diferents. I al carrer de Sant Bartomeu hi ha un bloc ocupat, segons un informe de síntesi de les ocupacions elaborat i difós per l'Associació de Veïns de les Escodines.