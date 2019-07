La plataforma d'aliments compleix una dècada amb 1.600 famílies, més que mai

Les persones que ahir a la tarda van passar per la carretera de Vic a partir d'1/4 de 4 de la tarda segurament que van veure una llarga cua de gent que començava davant del número 162 i acabava a la cantonada amb el carrer de Sant Cristòfol. Aquesta cua de més de 65 metres la formaven usuaris de la plataforma d'aliments de la Fundació del Convent de Santa Clara, que actualment ja atén 1.600 famílies, més que mai.

No és el primer cop que l'ànima de la fundació, sor Lucía Caram, fa un toc d'alerta per avisar de la situació en què es troba la plataforma, que justament aquest 2019 fa deu anys que es va constituir com a fundació. Ja ho va fer el 22 de maig i ho torna a fer ara. «Quan vam començar, ens pensàvem que seria per a tres o quatre anys», coincidint amb el moll de l'os de la crisi». Desgraciadament, la crisi no ha acabat per a moltes persones. Ho viu setmanalment la plataforma d'aliments i moltes altres entitats del tercer sector. Ahir, de manera molt especial.



Lot per passar l'agost

La plataforma reparteix lots de productes bàsics alimentaris cada quinze dies, durant el temps establert per l'assistent social, a les 1.600 famílies que li han estat derivades pels serveis socials municipals i la xarxa sanitària. Aquest repartiment el fan els voluntaris els dilluns al matí i a la tarda i els dimarts al matí. Ahir a la tarda, d'1/4 de 4 a 1/4 de 7, i també dimarts de la setmana vinent a la tarda, el que es feia era repartir a totes les famílies uns lots que els han de servir per passar l'agost, atès que durant el mes vinent la plataforma ja és habitual que taqui cada any perquè els voluntaris marxen i mantenir engegada la maquinària no és factible. Per tant, cada any per aquestes dates es produeix una situació semblant a la d'ahir, amb els usuaris fent cua per recollir el lot de més per a l'agost. La diferència és que aquest és l'estiu que la plataforma té més famílies depenent d'ella. Ja en són 1.600 i, tal com fa notar sor Lucía, no és una xifra que vagi a menys perquè de gent en va arribant però no en marxa. «Tenim un perfil de gent que no se'n surt i les persones que han trobat feina estan cobrant 600 euros, amb què han de pagar el lloguer i mantenir una família amb dos fills». És evident que els números no surten.



Un local cada cop més gran

Al llarg d'aquests deu anys, la plataforma ha anat canviat de lloc. Va començar demanant a la gent que portés el menjar al convent de Santa Clara i a les places on es posaven els voluntaris els caps de setmana. Després, es va instal·lar al número 12 del carrer de Sobrer-roca, en uns baixos cedits per la desapareguda Caixa Manresa on ara hi ha l'Escoleta de la plataforma antidesnonaments.

Del Barri Antic va fer el salt al número 183 de la carretera de Vic, al local situat al costat d'on hi ha la residència de la fundació manresana per a persones sense sostre, ambdós propietat de la família Tous, que l'any passat va desaparèixer del nom amb què es coneix la fundació, que va passar de dir-se Fundació Rosa Oriol a Fundació del Convent de Santa Clara per decisió dels joiers. D'aquest local del número 183 va fer el salt el 2015 a l'altra banda del carrer per poder disposar de més espai, tenint en compte que el nombre de famílies no parava de créixer. El nou es