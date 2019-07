Les agressions sexuals disparen les mesures de seguretat per la festa major

L'Ajuntament de Manresa presenta la nova campanya per prevenir les agressions sexistes per la festa major

Prevenir les agressions sexistes i el consum abusiu d'alcohol durant la festa major és l'objectiu que es marca l'Ajuntament de Manresa. Després dels dos casos de violència masclista que han posat la ciutat davant del focus mediàtic, el consistori augmenta fins a 10.000 euros el pressupost destinat a promoure accions per aconseguir uns espais d'oci on les persones es puguin sentir segures. La millora de la il·luminació de l'espai públic, l'ampliació de l'horari d'atenció dels punts liles i les 4.200 cartes amb recomanacions que s'enviaran a les famílies de joves d'entre 13 i 17 anys són algunes de les novetats que s'impulsen aquest any.

Amb el nom «Estima la nit», la campanya d'enguany ha triplicat el pressupost de les dues edicions anteriors per tal de reforçar les mesures de sensibilització per prevenir les agressions sexistes, explica la tinenta d'alcalde de Feminismes i LGTBI, Cristina Cruz. Davant dels dos casos que han colpit la ciutat les darerres setmanes, el consistori impulsa una campanya que busca la complicitat dels joves.



Més llum, missatges i estands

«La llum dels trams més foscos és un dels aspectes que es reforçarà durant els dies de festa major», explica la regidora Cristina Cruz. La il·luminació dels accessos del pàrquing del costat del pont de Sant Francesc i de l'aparcament del costat del parc de l'Agulla es reforçarà. Alhora s'intensificarà la potència de la il·luminació a la Baixada dels Jueus, al carrer del Bisbe i a Sant Ignasi Malalt, entre d'altres.

La informació i l'acompanyament que donen els estands informatius és un altre dels punts que es reforcen. Una de les carpes, el Punt Lila, atendrà les consultes relacionades amb els comportaments sexistes i estarà a peu de carrer del 30 d'agost al 2 de setembre. També hi haurà una carpa on professionals formats en prevenció de riscos aportaran informació sobre la salut i oferiran preservatius, aigües o barretes energètiques.

En relació amb aquests estands, «s'han ampliat els horaris d'atenció durant la matinada per garantir un punt de suport en cas de detectar un comportament sexista», afirma la regidora de Ciutat Saludable, Mercè Tarragó. En el cas d'una agressió, «s'ha fet un treball de coordinació que implica des dels dispensadors de barres fins als Mossos d'Esquadra», remarca Tarragó.

Durant la festa major, la ciutat també tindrà els «Àngels de Nit». «Un grup de setze joves que han rebut una formació i voltaran pels carrers per detectar comportaments sexistes o informar sobre el consum d'alcohol», destaca la regidora d'Infància, Joventut i Persones Grans, Rosa Maria Ortega. També explica que durant els dies centrals de la festa es tornarà a oferir un bus nocturn gratuït per millorar la mobilitat i la seguretat.

La campanya d'aquest any s'ha coordinat a partir de les regidories de Feminismes i LGTBI, Joventut, Ciutat Saludable i Cultura. La regidora Cristina Puig afirma que s'ha decidit treballar de forma conjunta «perquè la prevenció de comportaments sexistes s'ha de treballar des de diversos àmbits».