La cultura com a antídot a l'estigma social

En una sala del Casal de les Escodines, un grup d'uns 15 infants assaja una coreografia de dansa sobre l'escenari. En una segona sala, uns 30 nens i nenes més preparen disfresses amb tot tipus de material: cartolina, tela, escuma EVA, llana... En una última aula, 6 joves potencien la seva habilitat de cant amb la directora de la coral de les Escodines, Sílvia Blavia.

Els preparatius per al festival El Rei Lleó estan a punt gràcies a la tasca de la cinquantena de nens i nenes que participen al casal d'estiu de les Escodines, que aquest any ha tingut un nou format obert a tothom, no només als infants en situació de pobresa. L'objectiu és que tota la canalla tingui accés a la cultura per evitar que la pobresa sigui un estigma social que aïlli els infants que en pateixen.

Fins ara, el casal, que va sorgir l'estiu del 2015, era una iniciativa que oferia un àpat complet a infants en risc d'exclusió social. Era un espai que funcionava de menjador social, juntament amb activitats de lleure per a la canalla.

Aquest any, l'Ajuntament va informar el casal que les necessitats d'alimentació de les famílies en situació de pobresa ja estaven ateses correctament a través d'ajuts.

És per això que des de la direcció del casal es va decidir canviar el format que tenia. S'ha obert el ventall i ara tots els nens i nenes de Manresa, vinguin de la cultura que vinguin i tinguin la situació econòmica que tinguin, hi poden accedir. Entenen que barrejant els nens es pot treballar per aprendre de totes les cultures i evitar els prejudicis entorn de la pobresa.

Carme Carrió, presidenta de l'Associació de Veïns de les Escodines, considera que «tots els nens i nenes han de poder tenir accés a la cultura, siguin d'on siguin, tingun el color de pell que tinguin i gaudeixin de més o menys capacitat econòmica».

Els infants van al casal cada tarda, de 6 a 8. Allà practiquen per al festival i tenen 15 minuts d'esbarjo, en què berenen un plat de fruita. «A més d'enriquir-se culturalment, els donem una bona ració de fruita perquè no es deshidratin i perquè es nodreixin de les vitamines necessàries», explica Carrió. L'espectacle serà el dimarts 30 de juliol a l'auditori del Casal de les Escodines a les 6 de la tarda.