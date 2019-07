Dilluns s'inicien els treballs per instal·lar un semàfor a la cruïlla Bruc-Sant Valentí

La Secció de Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa comunica que, el proper dilluns 29 de juliol, l'empresa Consum Societat Cooperativa Valenciana iniciarà els treballs d'obra per a la semaforització de la cruïlla dels carrers Bruc amb Sant Valentí.

Aquesta instal·lació té per objectiu donar màxima seguretat als vianants en aquest entorn per l'increment del nombre de vehicles i vianants prevista atesa la implantació d'una nova activitat de supermercat als locals del carrer Saclosa, 16-20, que tindrà els seus accessos pels carrers de Saclosa i del Bruc. El nou supermercat no disposarà de pàrquing per clients, i per tant, no hi haurà entrada i sortida de vehicles.

En aquesta cruïlla, en aquests moments ja hi ha un pas de vianants però està sense semaforitzar, a diferència d'altres passos de vianants del carrer del Bruc que sí que ho estan. Amb l'actuació prevista es completen els passos de vianants de la cruïlla i es dona resposta de més seguretat als vianants atesa la intensitat de trànsit en aquest vial. El nou semàfor estarà sincronitzat amb el mateix regulador del semàfor del carrer Saclosa.

Amb motiu dels treballs, que tenen una durada prevista d'un mes, s'ocuparà un dels dos carrils de circulació del carrer del Bruc, entre els carrers de Sant Valentí i de Saclosa, direcció carrer de Saclosa.