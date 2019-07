A Manresa s'han plantat 400 arbres els darrers 4 anys i ja n'hi ha més de 17.000

L'inventari de l'arbrat de Manresa fet al començament d'aquest 2019 comptabilitza 17.234 exemplars.

A aquesta xifra s'hi ha arribat després de plantar 82 arbres el 2018, 168 el 2017 i 141 el 2016.

Enguany ja se n'han plantat 62. L'inventari de l'arbrat va comptabilitzar 17.420 exemplars distribuïts per la ciutat, però cal descomptar 186 que van ser retirats perquè estaven morts i, per tant, havia quedat l'escocell buit.

Des del 2016 fins ara s'han plantat 453 arbres nous.

Els 17.234 arbres són els de dins de ciutat i inclouen tant els que hi ha a les voreres com els que formen part de parcs situats dins el nucli urbà estricte, com el parc del Cardener o el de Puigterrà. Per contra, no comptabilitza els arbres del Suanya i els Comtals.

A banda d'aquesta classificació purament quantitativa n'hi ha d'altres de més qualitatives.

Manresa disposa de 51 conjunts i 99 elements botànics d'interès municipal, segons el pla especial urbanístic de protecció d'arbres i arbredes.

Els conjunts són arbredes o grups d'arbres aïllats amb un interès remarcable per la mida, edat o valor històric, paisatgístic, social o estètic i pels ambients que han generat.

Els elements són arbres aïllats o conjunts de fins a tres exemplars que també tinguin una especial significació.

Segons el pla especial urbanístic de protecció d'arbres i arbredes, la seva ubicació els fa objecte de condicions i tensions que fan necessari mecanismes que en preservin els valors ecològics, ambientals, paisatgístics i socials que representen, així com en fomentin la seva recuperació i adequat ús públic.



Protecció

Es prohibeixen, amb caràcter general, les actuacions o transformacions que suposin la desaparició o minva dels arbres i de la vegetació o l'alteració del sòl, i en general, dels elements naturals que constitueixin aquestes arbredes protegides i el paisatge característic d'aquests indrets, així com les afectacions que impliquin la lesió dels seus valors específics.

En aquells casos en què en un conjunt botànic d'interès municipal es produeixi la mortalitat d'un o diversos arbres per causes naturals, no hi haurà l'obligació per part del propietari de reposar els individus morts.



Causa de la mort?

S'entenen per causes naturals una edat avançada de l'arbre, l'afecció per condicions meteorològiques extremes, la degradació per plagues o malalties que no s'hagin pogut corregir desenvolupant treballs de manteniment específics. En aquests casos l'Ajuntament haurà d'emetre un informe tècnic per dictaminar la causa de la mortalitat i si escau aconsellar-ne la reposició. En aquells casos en què es vegin afectat inevitablement per obres o infraestructures promogudes per l'administració pública, s'adoptaran mesures de compensació.

És obligació dels propietaris de finques on hi hagi arbres d'interès municipal tenir constància del seu estat de conservació i seguir unes pautes de manteniment adequades per assegurar un cor-recte estat fitosanitari, nutricional i estructural.

L'Ajuntament pot requerir al propietari que pagui una esporga de seguretat o tala en el supòsit d'arbres morts que siguin un risc.

Quant als arbres singulars poden ser-ho per tractar-se d'espècies de flora autòctona protegida o amenaçada, centenaris o d'alt valor històric i testimonial, reconeguts socialment o formar part de recorreguts senyalitzats.