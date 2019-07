Manresa, territori de caça d'un falcó jove

Els falcons són animals molt territorials i solitaris. Per això, allà on caça un exemplar és difícil que n'hi convisquin d'altres. Des de mitjan juny, un falcó pelegrí jove sobreviu com pot a Manresa, caçant altres ocells més petits al pati interior d'una illa de cases al barri de la Sagrada Família. Podria ser l'únic que hi ha establert, ara, a la ciutat.

El biòleg Josep Costa, que és director de l'empresa ZooEthics, fabricant de pinso anticonceptiu per a coloms, viu a la zona i ha pogut observar com aquest exemplar de la subespècie de falcó Peregrinus brookei –present a l'Europa mediterrània– apareix amb la voluntat d'alimentar-se. Concretament, l'ha observat caçar a l'espai interior que queda delimitat pels edificis del carrer de la Providència, de Viladordis, de Roger de Flor i de Sant Magí.

Pels colors, explica, el falcó podria tenir quatre o cinc mesos. Fa poques setmanes que ha abandonat el niu –a partir dels tres mesos els falcons ja comencen a ser independents– i des de llavors que intenta omplir el pap a Manresa. Costa explica que des que l'observa l'ha vist caçar però amb moltes dificultats, i que aquestes primeres setmanes fora del niu són les més decisives per a la supervivència de l'animal. Detalla que el fet que l'hagi vist intentant caçar al vespre vol dir que no ho ha aconseguit durant la resta del dia.



Ha après a caçar falcies

Normalment, diu Costa, els falcons cacen fent picats des de gran alçada sobre les seves preses i altres vegades fan persecucions aprofitant la seva enorme velocitat de vol. «Però aquest ha optat per caçar falcies, un ocell rapidíssim, semblant al falciot però més petit», destaca. El jove falcó ha après, segons el biòleg, a caçar en emboscades, una tècnica més pròpia dels esparvers. S'espera sobre una xemeneia o sobre una antena que les falcies passin a prop seu durant els vols d'aparellament, els quals realitzen cada vespre, i llavors es llança contra elles. Altres vegades, explica Costa, hi ha una petita persecució fins que les arracona contra les parets dels edificis.

En èpoques de migració, assegura, és més habitual veure falcons a les ciutats, sobretot a la primavera, quan migren del sud cap al nord d'Europa, i a la tardor, quan fan el viatge a la inversa. Per tant, és peculiar que l'exemplar observat sobrevisqui com pot aquests mesos en un entorn tan urbà. Se l'ha vist al barri de la Sagrada Família, però això no significa que no hagi caçat –o almenys ho hagi intentat– en una altra zona de la ciutat o fins i tot als afores. «Són molt oportunistes a l'hora de caçar. Busquen el millor territori i, si no hi ha cap altre falcó, s'hi queden», puntualitza Costa.

La previsió que fa el biòleg és que el falcó, si continua viu, segurament emprendrà el seu viatge a la tardor a la recerca de nous ter-ritoris, però no descarta que s'estableixi a Manresa i s'hi quedi. «Tot dependrà de l'èxit en la caça i del solapament dels territoris amb altres individus de la mateixa espècie», sentencia.

Durant les dues primeres setmanes de juliol, Costa va pensar que el falcó potser havia mort, perquè no el va veure aparèixer ni un dia a la zona dels patis interiors de la Sagrada Família on havia sobreviscut des que els pares havien deixat d'alimentar-lo. Però dimarts passat el va tornar a veure.



Un exemplar a la Seu?

Recentment, aquest diari es feia ressò que un falcó podria haver-se establert a la Seu, on s'havien trobat esquelets de coloms que ho feien pensar. De moment, però, ningú no l'ha vist. Costa considera poc probable que dos falcons cacin a Manresa, tot i que assegura que, a tot Catalunya, s'ha detectat un augment d'aus rapinyaires que ho podria fer factible.