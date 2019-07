La Festa Major de Manresa tindrà més visites i actes familiars i el concert de Doctor Prats

La Festa Major de Manresa escalfa motors i torna amb una àmplia i variada oferta d'activitats, lúdiques i culturals. Com ja és habitual, el tret de sortida el donarà el Correaigua, el dissabte 24 d'agost, i clourà el programa d'actes el Correfoc i el ball posterior amb el grup Hey Pachucos!, el dilluns 2 de setembre.

Entre les novetats, s'incrementen les activitats adreçades al públic familiar i les visites a la Manresa Desconeguda. A més, s'estrena empresa de pirotècnia pel castell de focs del parc de l'Agulla, que enguany tindrà veu de dona.

Aquest divendres al migdia, la regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Manresa, Anna Crespo, i el president de l'Associació Manresa de Festa, Joan Orriols, han explicat en detall el programa d'actes en roda de premsa duta a terme al plaça Valldaura, davant el Sielu, que en la present edició celebra el 20è aniversari del Festival de Blues.

Joan Orriols ha ressaltat que «la festa manresana manté la seva essència, que es basa en una estructura que combina propostes innovadores amb actes tradicionals i emblemàtics com el pregó institucional, la cercavila popular i la ballada de la imatgeria; la Mostra del Correfoc i el Correfoc; la Moscada Infantil, el Correaigua i el Piromusical al parc de l'Agulla».



Doctor Prats a Sant Domènec



La regidora Anna Crespo, per la seva banda, ha constatat que «la música manté el seu paper fonamental, i el grup estrella d'aquesta edició serà Doctor Prats que actuaran en diumenge, enlloc del dissabte de Festa Major, a la plaça Sant Domènec. Aquest espai continuarà sent el que centralitzarà el major nombre de concerts».

Tant Crespo com Orriols han posat en relleu la presència femenina, tant en la programació, com el Piromusical amb Veu de Dona i l'espectacle de dansa acrobàtica Euphoria, al pati del Casino, com amb la presència d'aspectes que afecten la seguretat, com els Punts liles i l'actuació dels Àngels de Nit.

Més activitats pel públic familiar



Destaca l'increment d'activitats adreçades al públic familiar com un espectacle de llit elàstic proposat per Planeta Trampolí, la Festa Major electrònica infantil by Manrusionica Buffetlibre, Folkids (actuació de música tradicional presentada per Pep Lopez i Sopars de Duro), l'actuació de Teatre Mòbil i una festa Holi als Jardins del Casino, entre d'altres.

Visites a la Manresa Desconeguda



Un altre dels clàssics de la festa, les visites a la Manresa Desconeguda, s'allarguen un dia més i es duran a terme de dilluns a dijous amb diferents propostes, com recorreguts per la pedra seca a la riera de Rajadell i serra de Montlleó; les fàbriques Vermella i Blanca de Sant Pau; l'estació del Nord i els ponts sobre el Cardener; i una trobada al Refugi antiaeri del grup escolar La Renaixença.

A més a més, no faltaran les propostes que no són tant tradicionals però que s'han fet un lloc important, com el Tap'Antic (en el qual hi participaran 25 locals del Centre Històric), la trobada de bateries, l'observació d'astres al parc de Puigterrà, els food trucks a la muralla, jocs infantils al parc de l'Agulla, activitats esportives com zumba, ioga, manbike, el torneig de futbol Interbarris etc.

Xàldiga Taller de Festes, a la plaça Major, i el Grup de Dansa Cor de Catalunya, a la plaça Crist Rei, s'afegeixen a l'acte Vine a conèixer les entitats locals. Per tant, hi haurà activitats conjuntes a la plaça Major, plaça Europa, plaça Fius i Palà, Passeig Pere III (davant El Casino), Plana de l'Om i plaça Crist Rei.

Piromusical amb «Veu de dona»



L'espectacle piromusical el realitzarà enguany Pirotècnia Tomàs i tindrà com a fil conductor la «Veu de dona», amb música de, només, intèrprets femenines:

No volem més cops, de Judit Nedderman

We don't need another hero, de Tina Turner

Strong enough, de Cher

Tell him, de Celin Dion i Barbra Streisand

I have nothing, de Whitney Houston

I will survive, de Gloria Gaynor

Holding out for a hero, de Bonnie Tyler

Frozen, de Madonna

Hello, d'Adele

Black to balck, d'Amy Winehouse

Boig per tu, de Shakira

Ante culture, de Rosalia

La nit és nostre, de Roba Estesa

Difusió



Es realitzaran 45.000 programes que es bustiaran per totes les llars de la ciutat a principis del més d'agost. A més, s'incrementa la difusió del programa de mà, dels quals se'n faran 15.000 (pràcticament quadruplicant la quantitat de l'any passat).

Així mateix, també augmenta la difusió dels programes del Tap'Antic, dels quals s'imprimiran 5.000 exemplars en format programa de butxaca.

Entre els patrocinadors, hi ha diverses empreses com BBVA, Obra Social La Caixa, Construccions 360, Prevint, Coca Cola i Fibracat (entre les més destacades), i d'altres empreses locals que es veuen reflectides en el programa d'actes fins arribar a una quinzena que també hi col·laboren.