Onze joves troben feina i tornen a estudiar gràcies al programa Bages Jove

Aquest divendres al matí s'ha dut a terme l'acte de cloenda del programa "Bages Jove: Inserlab 4.0", un projecte d'orientació i formació per a 40 joves que s'han format en hoteleria i restauració i en indústria 4.0 (robòtica i impressió 3D). El projecte presentava un objectiu doble: retornar els joves al sistema educatiu i donar-los peu a entrar al món laboral.

El resultat és que dels 40 joves que van començar aquesta formació, 11 ja han acabat les pràctiques i han aconseguit inserir-se a la vida professional i sis han decidit reprendre els seus estudis. Uns altres 8 estan pendents de cursar les pràctiques per poder accedir al món laboral posteriorment.

A l'acte d'avui hi han assistit Emma Moreno, directora del Centre de Formació Pràctica de Lacetània; Toni Espinal, director d'Ampans; Cristina Cruz, regidora d'ocupació; Josep Codina, director de la Joviat i Valentí Junyent, alcalde de Manresa. Tots ells han dedicat unes paraules als joves presents a l'acte; els han felicitat per la feina feta i els han encoratjat a mantenir una actitud viva i motivadora per aconseguir una bona feina.

L'alcalde ha remarcat el fet que, gràcies a aquest programa, quatre entitats han treballat conjuntament i cooperativa: l'escola Joviat, la Fundació Lacetània, l'Ajuntament de Manresa, a través del Centre d'Iniciatives per a l'Ocupació (CIO), i AMPANS. "Avui en dia, la cooperació és clau i que quatre entitats i institucions hagin treballat tant bé juntes és un èxit molt gran per a la ciutat", deia Junyent.

Durant els mesos que ha durat el programa, els estudiants s'han dividit en dos grups. El primer, de vint persones, ha rebut una formació a mida en disseny i impressió 3D i robòtica. Els joves han rebut eines per dissenyar i ser capaços de crear productes amb impressió 3D. Per altra banda, un altre grup de 20 joves ha rebut una formació en serveis de bar i restaurant i també han fet un mòdul de 3D, amb l'objectiu de poder donar cabuda a aquesta disciplina en el món de l'hoteleria. Tal com ha explicat el director general de la Joviat, "una disciplina tan tradicional com és l'hoteleria també necessita obrir-se a les noves tecnologies per poder funcionar i tirar endavant".

Gràcies a la formació que han rebut en aquestes noves especialitats que prenen el nom d'indústria 4.0, els estudiants han pogut culminar el seu projecte coincidint amb la 3a edició de la Festa del Tomàquet, dissenyant i construint material i objectes destinats a alguns dels actes d'aquesta festa com, per exemple, clauers en forma de tomàquet que presentaran demà dissabte al mercat de Puigmercadal o un estri per posar-hi els tovallons, també en forma de tomàquet, que ja es va utilitzar ahir dijous durant el Sopar del Tomàquet al parc de la Seu.

Demà diumenge, els joves també faran un taller demostració d'impressió 3D al Mercat de Tomàquets, al Puigmercadal, on es podran veure les impressores en funcionament. També es podrà veure en acció un robot que han programat per fer una petita demostració del mòdul en robòtica.

Els joves participants, d'entre 16 i 29 anys, que han donat per finalitzada la seva trajectòria en aquest projecte, han rebut un certificat de professionalitat, fet que els permet posar un peu dins del món laboral i professional.