La festa major descobrirà espais oblidats i canviarà la pirotècnia del castell de focs

El programa de la Festa Major de Manresa permetrà conèixer el refugi antiaeri situat a prop de l'estació de la Renfe, que no ha estat visitat públicament des de la guer-ra civil.

Serà el 29 d'agost dintre de la programació de les Visites a la Manresa Desconeguda, que el dia anterior, dia 28, farà possible trepitjar un altre espai molt desconegut: les fàbriques Vermella i Blanca. Les visites s'allarguen un dia més, de dilluns a dijous, amb diferents propostes, com recorreguts per la pedra seca a la riera de Rajadell i serra de Montlleó i una trobada al refugi antiaeri del grup escolar La Renaixença.

Una altra novetat que aportarà aquesta edició de la festa és el canvi d'empresa pirotècnica per al castell de focs. L'espectacle piromusical el realitzarà enguany la Pirotècnia Tomàs, de Benicarló, i tindrà com a fil conductor música d'intèrprets femenines.

El concert estrella canvia de dia i passa de dissabte a diumenge a la nit. Doctor Prats actuarà l'1 de setembre a partir de 2/4 de 12 de la nit a la plaça de Sant Domènec. Aquest espai continuarà sent el que centralitzarà el major nombre de concerts.

La programació de la festa va ser presentada ahir per la regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Manresa, Anna Crespo, i el president de l'Associació Manresa de Festa, Joan Orriols, a la plaça Valldaura, davant el Sielu, que en aquesta edició celebra el 20è aniversari del Festival de Blues.

El tret de sortida el donarà el Correaigua, el dissabte 24 d'agost, i clourà el programa d'actes el Cor-refoc i el ball posterior amb el grup Hey Pachucos!, el dilluns 2 de setembre.

Els organitzadors van destacar l'increment d'activitats adreçades al públic familiar, com un espectacle de llit elàstic proposat per Planeta Trampolí, la Festa Major electrònica infantil by Manrusionica Buffetlibre, Folkids (actuació de música tradicional presentada per Pep López i Sopars de Duro), l'actuació de Teatre Mòbil i una festa holi als jardins del Casino.

Altres actes seran el Tap'Antic (en el qual participaran 25 locals del Centre Històric), la trobada de bateries, l'observació d'astres al parc de Puigterrà, els food trucks a la Muralla i jocs infantils al parc de l'Agulla.