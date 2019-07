Veïns de la plaça del doctor Selga, a punt d'inaugurar, diuen que té deficiències

Dimarts vinent, a les 6 de la tarda, s'inaugurarà la plaça de Simeó Selga, en record de l'estimat pediatre manresà. La segona fase de les obres ha deixat insatisfets alguns veïns de l'espai, que anteriorment ja s'havien queixat d'un altre aspecte. Constaten que hi ha deficiències i retreuen a l'Ajuntament que no ha atès les seves peticions, que passaven per soterrar la connexió elèctrica de la xurreria i per integrar el mur de tancament d'aquest negoci a la plaça.

Els veïns descontents no entenen que, aprofitant la finalització del nou espai, del qual ara s'ha executat la segona fase, no s'hagi fet la retirada de l'antiestètic pal de formigó de la connexió elèctrica de la xurreria i la renovació del tancament de la instal·lació, de manera que quedi integrat a l'estètica de la plaça.

El maig passat, l'Ajuntament va enderrocar i va tornar a fer una de les bancades de formigó de la plaça perquè la primera versió no era com estava projectada. Els veïns li ho van fer notar i el consistori va dir que ja ho tenia previst. Ara, un cop acabat el nou espai situat entre el carrer del Dos de Maig, on hi ha el Baixador dels Catalans, i el passeig de Pere III, es queixen d'altres deficiències. Una d'elles és que, a tocar de la xurreria, l'acabat del terra s'ha fet amb un afegit de panots i no amb el formigó acolorit de la resta de la plaça. Expliquen que la resposta dels tècnics de l'Ajuntament ha estat que l'acabat és provisional fins que s'extingeixi la concessió de la xurreria i es pugui fer definitiu. Els veïns recorden, però, que la concessió és a perpetuïtat. També apunten les fissures ocasionades en el paviment existent per l'estacionament de la maquinària de les obres i de les tanques en el cas del paviment nou. Fan notar un estalvi en el pressupost del projecte modificat respecte del previst de 144.869,58 euros. «Amb aquest estalvi l'Ajuntament ha estat incapaç de fer les millores que hem demanat els veïns».

Dimarts, la inauguració servirà per estrenar la nova ubicació de l'escultura La Salut a la plaça.