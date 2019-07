El cuiner amb aura d'estrella de rock

Té fans de totes les edats. En la signatura del llibre que acaba de treure Aleix Puig, el manresà que s'ha fet conegut per haver guanyat el concurs televisiu Masterchef, va demostrar que a la seva ciutat té nombrosos seguidors que estan al cas dels seus passos. Enriqueta Prunés, de 77 anys i veïna de Navarcles, s'hi va adreçar amb un exemplar. «A qui va dedicat?», li va preguntar el nou ídol dels fogons. «A mi!», va exclamar la fan bagenca, mentre que Puig li contestava somrient, i mig sorprès, que si una àvia vol que li signi el llibre és per regalar-lo, habitualment, a un net o una neta.

La presència de Prunés en la signatura de Las recetas de Aleix, que va reunir divendres al vespre un centenar de persones a l'Abacus, era la constatació que els cuiners que esdevenen celebritats no s'adrecen a una franja d'edat concreta. I és que també hi havia nens acompanyats dels seus pares que, amb timidesa, comentaven a Puig les seves impressions del programa televisiu que l'ha portat a ser conegut arreu. L'última seguidora en arribar la cua va ser la manresana Mar García, que ni sabia que Puig signava el seu llibre. «Era a Terrassa, on treballo, i una amiga m'ha enviat una foto de l'Aleix. En assabentar-me que era aquí, he vingut corrents a buscar un exemplar perquè el signi. A casa meva seguim el programa, i les meves filles, l'Abril i l'Arlet, d'11 i 7 anys i que estan de vacances en un poble a prop de Calataiud, estaran molt contentes quan els porti el llibre signat», explicava. Comentaris que semblen de fans d'una estrella del rock.

Era el segon dia que Puig signava llibres. La primera jornada va tenir lloc a Madrid, però divendres es mostrava molt orgullós de plasmar la seva signatura en exemplars que formaran part de les prestatgeries de cases de la seva ciutat.

«M'ha fet molta il·lusió veure-hi clients de la botiga. És maco que les famílies em reconeguin pel fet que el programa tingui un públic tan ampli», explicava.

En el llibre hi ha un perfil de Puig, anècdotes curioses de l'espai televisiu i, finalment, i el que ocupa el gruix més important, receptes de cuina. «Volia que hi haguessin plats fàcils de fer, amb l'explicació detallada de com s'elaboren i que, a la vegada, la presentació final fos molt bona», afegia el cuiner, content de parlar amb els seus seguidors.