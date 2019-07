Albert Rivera descavalca el manresà Antonio Espinosa de l'executiva de Ciutadans

El manresà Antonio Espinosa, diputat al Parlament, ja no forma part de l'executiva nacional de Ciutadans, de la qual ha estat membre des del 2008. La renovació de l'executiva ha suposat la seva marxa. Demanat per Regió7, el polític manresà ha declarat que es tracta d'un relleu natural i que no té res a veure "amb el que es comenta d'una purga" dels membres més crítics amb les noves directrius que està agafant el partit liderat per Albert Rivera, que ha fet saber els canvis a l'executiva als membres del Consell General de Ciutadans reunits aquest dilluns a Madrid.

Espinosa ha estat a l'executiva nacional des del 2008. Primer, com a secretari d'Acció Política i àrees sectorials, i a partir del 2016, de Foment. "Vaig entrar perquè l'Albert [Rivera] va decidir que era convenient que hi fos i ara ha considerat que hi ha altres persones que ho poden fer tant o més bé que jo. En realitat, no hi ha res més", ha assegurat el manresà. Hi ha afegit que "en cada etapa un pot jugar de davanter, de centre o de porter, i ara és una altra d'aquestes etapes".

El polític ha recordat que ha format part de l'executiva "ininterrompudament" des del 2008. Durant aquest temps, altres han entrat i sortit"; ara, li ha tocat a ell. A l'hora de fer balanç d'aquests onze anys, considera que "la tasca ha estat positiva". Al seu entendre, fruit de la feina feta pel partit en general, Ciutadans "està creixent a tota Espanya. Tenim els millors resultats que podíem somniar el 2006 i 2007".

Quant a la marxa de peces importants de Ciutadans de les darreres setmanes, entén que, "com a tots els partits, hi ha algunes diferències. També és veritat que quan es posa en marxa alguna estratègia pot haver qui la comparteixi més i menys, però se li ha de donar una oportunitat i veure com va. Es podrà avaluar d'aquí a un temps i, si els resultats son positius, s'haurà encertat i sinó, caldrà canviar-la i recomposar-la".

Com explica ell, des de dins, els canvis a Ciutadans? "El més fonamental en el que s'està canviant és en la idea que no es vol ser un partit frontissa sinó un partit de govern i una alternativa tant per al PSC com per al PP. Una alternativa de govern ha de ser un partit que tingui l'aspiració d'una majoria àmplia de l'electorat i tenir millors resultats que el PSC i el PP".



Li ho va comunicar Villegas



Espinosa es va assabentar ahir diumenge que l'havien fet fora de l'executiva a través d'una trucada que li va fer el secretari general i número dos del partit, José Manuel Villegas. "Em va dir que hi havien donat voltes i que per aconseguir uns equilibris diferents havien pres la decisió".