Aprovat el projecte per crear un gran espai públic a l'Anònima

La Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, amb la presència del secretari d'Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra, va aprovar divendres el pla que permetrà reordenar l'àmbit de l'Anònima, a Manresa, i crear-hi un gran espai lliure en un entorn molt dens, com és el nucli antic del municipi.

El projecte recull els termes d'un conveni signat el mes de gener entre l'Ajuntament i Endesa, propietària de gran part de l'àmbit, de més de 7.000 metres quadrats. Aquí se situa l'edifici històric de la Companyia Anònima Manresana d'Electricitat, actualment un equipament d'ús esporàdic.

L'objectiu del projecte és crear una nova zona verda de més de 2.500 metres quadrats entre l'equipament i els carrers Puigterrà de Dalt i de la Dama, que permetrà esponjar el nucli antic i proporcionar als veïns espais lliures de reunió i trobada. A més, facilitarà el recorregut dels vianants cap a la plaça Hospital. Igualment, es crearan les condicions per permetre ampliar l'edifici actual de l'Anònima pel costat oest si és necessari, o bé per millorar-ne l'accessibilitat. A més, es reservarà l'espai d'una planta baixa a l'àmbit per implantar activitats dinamitzadores del barri. Finalment, el sostre edificable es redueix en gairebé 4.000 m2 i es preveu un aparcament privat subterrani.

La comissió ha valorat la proposta favorablement, especialment pel que fa a l'increment de l'espai públic, la millora de la connectivitat dels recorreguts per a vianants i la seva aportació a regenerar un espai sense ús i dinamitzar el centre històric de Manresa. És per això que ha aprovat definitivament la modificació del planejament municipal necessària per tirar-lo endavant, però ha suspès la seva entrada vigor fins que l'Ajuntament presenti un text refós que incorpori una sèrie de prescripcions tècniques.