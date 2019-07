L'ús del patinet elèctric a Manresa està en espera de la normativa de la DGT

L'ús del patinet elèctric a Manresa està esperant la normativa que està enllestint la Direcció General de Trànsit (DGT) i que ha d'entrar en vigor després de l'estiu. Als carrers de la ciutat cada cop es veuen més ciutadans que es desplacen amb aquest giny, i malgrat que la Policia Local veu alguns ciutadans circulant per la vorera, un espai restringit als patinets, no s'ha interposat cap sanció. De moment, els agents fan una tasca informativa i adverteixen els qui fan ús del patinet dels llocs per on poden circular.

L'Ajuntament de Manresa tenia previst enllestir un protocol provisional que s'aplicaria mentre no hi hagués la normativa de la DGT, però de moment estan en espera que entri en vigor el reial decret llei, després de l'estiu, per començar a posar sancions, en el cas que hi hagi usuaris que vagin amb el patinet per espais que no els cor-respon. Un cop hi hagi una reglamentació clara, l'Ajuntament especificarà, entre altres aspectes, els espais per on poden circular. Mentre s'espera una concreció per part de la DGT, els responsables en matèria de circulació a la ciutat assenyalen que podrien anar pels carrils bici, en algunes zones de vianants o en àrees de limitació de velocitat a 30 km/h.

Des de l'Ajuntament també adverteixen que, un cop es disposi d'una reglamentació, caldrà fer pedagogia per a tots els usuaris de la via, i no només per als que fan servir el patinet elèctric. Llavors, serà l'hora d'advertir amb més concreció sobre els espais per on podran circular i d'interposar multes als ciutadans que no respectin la normativa.

Fins ara hi ha hagut dos accidents a Manresa amb usuaris de patinets elèctrics implicats. El primer va tenir lloc a començament de maig, quan un veí de Manresa de 38 anys que circulava amb patinet elèctric va resultat ferit menys greu en ser atropellat a l'estació de la Renfe de Manresa. En el segon cas, una dona que es va espantar en trobar-se un patinet elèctric de cara en una zona de vianants, va caure. Aquest darrer cas, la Policia Local no el considera accident en no haver-hi contacte directe.

El reial decret de la DGT haurà de donar cobertura legal als usuaris de l'espai públic i uniformitat a les normatives que ja hi ha en nombrosos municipis.