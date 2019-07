Els okupes i el mal estat dels edificis dificulten la venda de pisos a les Escodines

Les ocupacions i el mal estat de molts pisos buits del barri de les Escodines de Manresa són les principals traves de les immobiliàries a l'hora de tancar operacions en aquest sector de la ciutat. Molts habitatges no poden entrar al mercat. Una situació que s'ha agreujat des de l'esclat de la bombolla immobiliària, malgrat que fa dues dècades que els veïns hi demanen actuacions per capgirar la situació. En els darrers anys, aquests pisos han anat a parar, arran de desnonaments i impagaments hipotecaris, a promotores que estan en mans de fons d'inversió que no inverteixen a rehabilitar-los, malgrat el seu avançat estat de deteriorament.

El sector immobiliari té dificultats per vendre els habitatges per la realitat urbanística i social de les Escodines. Al barri treballen, sobretot, agències que operen amb aquests grans fons d'inversió. «Actualment aquests pisos no són ni dels bancs. Les entitats bancàries tenien promotores que es feien càrrec arreu dels pisos que s'anaven quedant a través d'impagaments, però darrerament se les han venut a fons d'inversió, que són, majoritàriament, els qui tenen els pisos buits de les Escodines», explica Sita Salido, d'Inllobsa, una de les agències immobiliàries que treballen al barri, a part d'operar també a tots els altres sectors de la ciutat. Les dificultats per tancar operacions immobiliàries no són exclusives de les Escodines i també n'hi ha en punts del Barri Antic amb una alta densitat de pisos ocupats.

A aquests fons d'inversió els agradaria, segons explica, desfer-se dels immobles i aconseguir-ne un rendiment, però hi ha poca demanda a les Escodines. «El principal problema és l'ocupació, perquè els interessats a comprar un pis no volen estar en un bloc on hi ha okupes per estalviar-se problemes. Un dels temors, per exemple, és si els punxaran la llum un cop donin d'alta el subministrament elèctric. És un problema que s'hauria de solucionar», explica Salido. La responsable de Finques Galí, una altra agència que treballa en el sector immobiliari a les Escodines -i a la resta de Manresa-, Alba Antas, considera que «hauria d'haver-hi una legislació que permetés posar fi a les ocupacions».

Les immobiliàries també volen deixar clar que, si en un bloc hi ha okupes, és difícil vendre un pis sigui al barri que sigui, tot i que a les Escodines s'hi suma el deteriorament de molts dels habitatges. «Si un pis a l'avinguda de les Bases és vell i no està arreglat, també em costarà vendre'l», afirma. Tot i que reconeix que la realitat del barri i la imatge que en tenen molts ciutadans tampoc hi ajuda. Les agències no saben quantificar el nombre de pisos en mans de fons d'inversió, però asseguren que molts no tenen la cèdula d'habitabilitat i que, per tant, no poden ser comercialitzats. «Aquests fons no inverteixen a arreglar els pisos, i com a màxim en tapiaran els accessos», explica Salido.

Les responsables de les agències consultades asseguren que si un pis a les Escodines és nou i està arreglat el venen, tot i que no n'abunden. Passejant pels carrers del barri hi ha pocs cartells a les façanes dels edificis que anunciïn pisos en venda.

Malgrat els problemes, afirmen que aconsegueixen tancar operacions de compravenda si els pisos reuneixen les condicions per sortir al mercat. «He venut fa poc un pis a la cantonada de Sant Ignasi, i al despatx tinc dues operacions encara per firmar de pisos de les Escodines», explica Antas. També diu que encara falten actuacions perquè aquest espai urbà tingui una altra fesomia que permeti al sector immobiliari tenir-hi més presència.

On hi ha la concentració més alta d'ocupacions i de pisos deteriorats pel pas del temps és al carrer de l'Aiguader, el Sant Bartomeu, el de les Escodines i el Nou de Santa Clara.

Fa dos anys, l'Ajuntament va calcular que a la ciutat hi havia 716 pisos buits en mans de grans tenidors. Llavors, el barri de les Escodines era el tercer amb més pisos en mans de bancs, seguit del Barri Antic i Vall-daura. L'associació de veïns assegura que avui en dia encara n'hi ha molts més.