El cadàver més cèntric de la crisi del totxo és de la Sareb, que l'ha declarat en sinistre

Al carrer del Doctor Esteve, al barri del Poble Nou, hi ha un edifici d'obra vista que ocupa un bon tram de façana del vial. Es tracta del cadàver més cèntric dels que va deixar la crisi del totxo. Actualment, és propietat de la Sareb, el conegut com banc dolent, que recentment va revisar els pisos un per un per emetre un informe de sinistre, atès el mal estat en què es troben els 45 habitatges.

Segons informació de la Sareb, «aquests pisos es van estar revisant un a un, en cadascun dels diferents blocs, el dimarts 16 [de juliol]. Es va destapiar cada bloc per poder-hi accedir i redactar els informes pertinents i es va tornar a tapiar. En aquest cas, s'està redactant un informe de sinistre, perquè tota la promoció sencera està vandalitzada per dins».

A banda, les mateixes fonts expliquen que «fa unes setmanes es va rebre una notificació per atendre una incidència relacionada amb aquesta promoció (algú hi havia accedit destapiant i va quedar obert), per la qual cosa s'hi va anar i es va procedir a tapiar-ho». Recentment, després que hi anessin a fer aquestes tasques, els okupes van intentar entrar-hi de nou, tal com va poder comprovar aquest diari. Un dels accessos tapiats havia quedat mig obert i a l'interior s'hi veia un matalàs.

Les fonts de la Sareb aclareixen que «l'informe de sinistre és intern per tenir actualitzada la informació sobre l'edifici, de cara al seu manteniment i protecció», i que «s'adequarà per a la seva comercialització en el moment que es consideri pertinent». Segons això, tot fa pensar que continuarà buit com en els últims vuit anys.

L'edifici inclou tres blocs de pisos que es van acabar de construir el 2011 i que estaven totalment equipats per poder-hi entrar a viure. Aixecats damunt el solar d'un antic convent de monges, la promotora va ser l'empresa Hobart 2005. Després, van passar a mans de Bankia i actualment pertanyen a la Sareb.

Saquejats de dalt a baix



El març del 2014, Regió7 va informar que els lladres havien saquejat els habitatges de dalt a baix. En van desaparèixer els fogons i armaris de les cuines; els vàters, bidets i mobles dels lavabos; les instal·lacions elèctriques; els vidres; les portes dels pisos i fins i tot les dels ascensors. També el pladur dels sostres per poder-se endur les conduccions i cables.

En un pis va quedar escampada per terra la documentació de tota la promoció, que inclou els números 5-7, 9 i 11-13 del carrer.