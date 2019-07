Concorreguda estrena de la plaça Simeó Selga i de la ubicació definitiva de l'escultura «La Salut»

Manresa ha complert avui dos objectius de cop: estrenar un espai per a la ciutat i alhora culminar l'homenatge al pediatre manresà Simeó Selga i Ubach, estrenant la plaça que porta el seu nom, i inaugurant la ubicació definitiva de l'escultura "La Salut", donada pel Col·legi de Metges, obra de l'escultor manresà Ramon Oms. La ciutat ja s'ha fet seu aquest nou espai situat entre el Passeig Pere III i el carrer Primer de Maig, a tocar l'institut Lluís de Peguera, del qual precisament Simeó Selga i Ubach (Manresa, 1914-2010) fou el primer alumne matriculat.

L'acte d'aquesta tarda ha estat força concorregut. HI han assistit desenes de veïns i veïnes, representants del col·lectiu mèdic i entitats de la ciutat, així com membres de la família Selga. Ha obert l'acte el regidor d'Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López, que ha recordat les característiques de la intervenció, que ocupa un espai de més de 200.000 metres quadrats i ha representat una inversió de més de 500.000 euros, en dues fases. David Aaron López ha recordat que l'urbanisme, com la medicina i l'art, ha d'estar al servei de les persones, i "la salut també la construim una mica des de l'urbanisme". Per a ell, en aquesta plaça "des de l'urbanisme també cerquem que tothom trobi qualitat de vida. Un racó, un espai, un moment per a la calma, o moments d'oci o esbarjo". El regidor ha confiat que la ciutat es faci seva la plaça i ha assegurat qu e "continuarem treballant per fer espais saludables, verds i de trobada a tota la ciutat".

Al seu torn, Lluís Guerrero, president de la Reial Acadèmia de Ciències Mèdiques, ha fet un repàs de la trajectòria personal, cívica, professional i política del doctor Selga. Guerrero ha recordat que va ser el primer alumne del Peguera, que cursà Medicina des de 1931 i comença a militar políticament i formar part d'entitats molt diverses. Ha esmentat els moments claus de la seva llarga trajectòria professional com a metge, i també ha recordat que "va ser republicà des del bressol", regidor de l'Ajuntament de Manresa (1987-87) i diputat al Parlament de Catalunya (1980-88), aixó com membre o dirigent de múltiples entitats mèdiques, culturals i esportives. Va rebre la Medalla de la Ciutat i la Creu de Sant Jordi, entre moltes altres distincions.

El president de la Junta Comarcal del Bages del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, Jordi Aligué, ha manifestat la satisfacció del col·lectiu per l'estrena d'un espai en record de l'il·lustre metge manresà. Per a Aligué, una de les funcions del Col·legi és reconèixer les persones que han tingut trajectòries remarcables, com el Doctor Selga. També ha expressat l'agraïment per batejar l'espai amb el nom d'un professional mèdic, amb la qual cosa la nova plaça s'afegeix als carrers que porten els noms com el Doctor Tarrés, el Doctor Llatjós, Josep Arola o Oleguer Miró i Borràs, entre altres.

Josep Selga, cinquè fill del doctor Selga, ha pres la paraula en nom de la família per agrair l'homenatge al seu pare. Ha recordat que Simeó Selga formava part d'una generació de metges que anava a Andorra a comprar medicaments anti-polio de contraban, o bé tenia incubadores a casa, per atendre infants prematurs, en una època sense serveis d'urgència. Segons ell, l'evolució des d'aquesta època a l'actualitat, amb equipaments com la Fundació Althaia o Sant Andreu Salut, ha estat "un progrés exitós. El meu pare va formar part d'un col·lectiu professional que vaa contribuir a aquesta evolució".

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha tancat l'acte afirmant que per l'Ajuntament és molt positiu l'estrena de la plaça, que "ha estat una inversió madura: és el fruit d'un llarg recorregut. Però culminem una actuació en una zona cèntrica, amb espai per a infants i gent gran... És una plaça de la qual estem molt satisfets i que culmina l'homenatge al doctor Selga, una persona amb una llarga trajectòria de servei a la ciutat des del punt de vista professional, polític, cívic i humà". L'alcalde ha remarcat també l'alt nivell sanitari de la ciutat, simbolitzat ara també amb l'escultura de "La Salut". Finalment, ha convidat tota la ciutadania a fer-se seva i gaudir de la plaça.