Creuar l'Atlàntic per fer pràctiques a Manresa

Fer una carrera universitària als EUA costa un ull de la cara. Per poder entrar a les universitats públiques, les notes acadèmiques són importants per accedir a ajuts, però també hi juga un paper l'experiència laboral, el coneixement d'idiomes i, sobretot, la realització de tasques de voluntariat. És aquí on entra en joc la Fundació Althaia de Manresa, que ofereix a 20 estudiants nord-americans un programa per realitzar unes pràctiques en medicina i un voluntariat. El projecte va ser proposat a Althaia per Atlantis, una agència americana dedicada als contactes internacionals entre estudiants i empreses.

Durant les pràctiques, els estudiants, que arriben a Manresa en tres torns durant juliol i agost, fan rotacions i toquen cinc branques de la medicina: traumatologia, cirurgia, ginecologia, pediatria i urgències. Acompanyen un metge i així aprenen de diverses disciplines que els ajuden a decidir sobre el seu futur com a metges.

Cameron Guay, un dels estudiants estatunidencs, havia tingut sempre clar que volia dedicar-se a la traumatologia i ha tingut l'oportunitat de cursar part de les seves pràctiques a Manresa en aquesta branca. Així era fins que va descobrir la cirurgia durant l'estada a la capital del Bages. Ell mateix explica que ha descobert un nou món que mai no hauria pensat que li agradaria. Ara, gràcies al projecte, Guay diu que es planteja ser cirurgià.

Pel que fa al voluntariat, els estudiants munten activitats als avis residents a l'hospital, com per exemple el bingo, una de les que tenen més requesta entre la gent gran. La presència dels estudiants trenca la rutina dels avis. Per altra banda, els voluntaris també dirigeixen classes de conversa als professionals de l'hospital, on fan intercanvis culturals i, alhora, els metges practiquen l'anglès.

L'idioma



Com que els estudiants només parlen anglès, des d'Althaia han aprofitat un programa de voluntariat amb joves d'entre 14 i 25 anys, que es fa a l'estiu des de fa 3 anys, per tal que els participants acompanyin els americans i els ajudin amb l'idioma.

A més, l'hospital disposa d'estudiants de medicina catalans en pràctiques que ajuden els voluntaris estrangers i els tradueixen tot el que diuen els metges. Fan l'activitat de rotació amb ells i tenen molta utilitat sobretot en les tasques de pediatria o traumatologia, on el metge es dirigeix molt directament als pacients, més que no pas en d'altres com cirurgia, on els estudiants poden aprendre més a còpia d'observar.

Tot i que el programa encara no ha acabat, Antònia Raich, cap del Servei de Comunicació, Participació i Mecenatge d'Althaia, creu que els estudiants «aporten aire fresc» al dia a dia dels metges. «Potser algun dia aquests nois i noies seran metges d'hospitals importants i ens obriran vies de connexió en un món globalitzat i on és tan important el treball en xarxa en el camp de la salut», diu.

A part de les pràctiques, els estudiants aprofiten els caps de setmana per fer viatges junts per Europa, han visitat París i Londres, i per conèixer-se entre ells, ja que tots són de llocs diferents.

La primera tongada d'estudiants va valorar l'estada molt positivament, sobretot gràcies al voluntariat, que els ha permès viure i aprendre altres cultures.