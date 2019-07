La Festa del Tomàquet deixa uns 1.000 kg de tomàquets venuts al Bages

La tercera edició de Festa del Tomàquet del Bages ha estat "tot un èxit", segons l'organització. I és que la majoria dels actes realitzats entre els dies 22 i 27 de juliol han penjat el cartell de ple, i el mercat de productors ha estat molt concorregut, amb una corrua de visitants, que s'han acostat a la plaça Puigmercadal per comprar el producte estrella de l'horta bagenca.

La setmana va començar amb la Jornada inaugural "els secrets d'un bon pa amb tomàquet", que va comptar amb la presència de 43 persones. La mateixa tarda de dilluns, 70 persones van fer una visita guiada a tres explotacions hortícoles de les partides de Mas d'en Pla i Mas Terrós. Un dels altres actes amb gran assistència de públic, va ser el showcooking a l'establiment Elde, que va exhaurir les places disponibles, amb 35 persones que van poder aprendre a fer les receptes de plats elaborats amb tomàquet, que posteriorment es van poder degustar al Sopar del Tomàquet, pel que es van vendre 160 tiquets, també el límit previst.

Un altre dels actes interessants va ser la segona jornada agroecològica de la Catalunya Central, en la qual l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central va explicar algunes de les iniciatives de suport al desenvolupament agrari que s'estan duent a terme. Aquesta jornada va comptar amb la presència de 32 persones. El Pinxo Pote Tomaquer també va ser molt concorregut, amb 12 bars oferint tapes fetes a base de tomàquet als seus clients.

El mercat de dissabte va ser un dels plats forts de la festa, amb nou pagesos venent el seu producte més preuat. La plaça de Puigmercadal va rebre, durant tot el matí, d'una bon nombre de visitants que venien amb la intenció de comprar tomàquets. Els pagesos van atendre un total de 650 persones, i van vendre fins a 1.000 kg de tomàquets. Aquest any, també es van poder comprar formatges, el producte convidats de la festa, i llavors de tomàquet, proporcionades per l'Era (Espai de Recursos Agroecològics). La procedència dels visitants era majoritàriament de la ciutat de Manresa, però també es van atendre persones de la resta de la comarca, de comarques veïnes i d'altres poblacions catalanes com Reus, Lleida, Barcelona o Ripollet, entre altres.

L'animació va desplaçar-se també dins del mercat Puigmercadal, amb la degustació de tapes, vi i cervesa, pels quals es van vendre 577 tiquets. L'assistència al maridatge "Diferents textures de tomàquet amb formatge del Bages" va ser de 32 persones, i 24 infants van gaudir de tallers de cuina de tomàquets per a nens.

La despesa de la festa ha estat de 13.000 euros i es calcula que el retorn econòmic a la comarca ha estat de d'uns 10.000 euros. L'esdeveniment es planteja com un projecte integral de diversos sectors de la ciutat per la dinamització agrària, però també comercial, turística, i de restauració. Pretén donar a conèixer el producte de l'horta bagenca i els seus productors, així com generar xarxa entre els agents implicats.

La Festa està impulsada per l'Ajuntament de Manresa conjuntament amb MengemBages, Escola Agrària de Manresa, revista Proper, parc de la Sèquia, Alícia, Fundació Catalunya la Pedrera, Bages Impuls, Mercat Puigmercadal i Agrupació de Defensa Vegetal del Bages, amb el suport, entre d'altres, del Consell Comarcal del Bages.