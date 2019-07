La 28a Alternativa reivindica la lluita sindical i ho 'amaneix' programant disset concerts

Del 24 d'agost a l'1 de setembre, Manresa tindrà, com és habitual des de fa 28 anys, inclòs aquest, una altra festa major. Enguany, l'Alternativa, té com a eix temàtic les vagues i les lluites sindicals, atès que es celebren cent anys de la vaga de la Canadenca que va fer possible la jornada laboral de vuit hores.

La plaça del Puigmercadal, escenari central de la Festa Major Aternativa de Manresa, ha acollit aquesta tarda de dimarts, la presentació del programa, que fan possible 200 persones de sis col·lectius diferents i que, com sempre, té en les actuacions musicals el seu principal atractiu. Per l'escenari de la plaça hi desfilaran disset formacions musicals, una de les quals, el grup de salsa, bogaloo i txa-txa-txa amb arrels veneçolanes, franceses i catalanes. Karamba, només està integrat per dones, un fet inèdit en tots els anys d'aquesta festa, segons ha confirmat l'organització, deixant de banda els grups mixtes i les cantautores.

La presentació dels actes l'han fet Emma Rojas, Àgata Casas i Cati Morros. Rojas ha explicat que s'ha triat el tema de les vagues i lluites sindicals perquè els drets dels treballadors han patit una davallada a favor de les grans empreses i els primers cada vegada són més pobres i aquestes grans empreses més riques, que és l'antítesi del que hauria de ser un repartiment més o menys equitatiu de la riquesa. Ha apel·lat a la importància de recuperar les lluites sindicals.

Morros s'ha referit als actes que precediran les vetllades musicals a la plaça del Puigmercadal, que inclouran un room escape, la FMA Infantil (amb l'actuació del grup Natxo Tarrés & The Wireless) , xerrades sobre el fil conductor de la festa, batalla de colles i el concurs de paelles, entre d'altres. Casas ha repassat les actuacions musicals programades, amb formacions conegudes com Crim i Puput i cançó d'autora amb Alidé Sans i Mabel Flores.

Han apuntat que, per tercer any consecutiu, s'activarà el protocol per combatre les agressions patriarcals, amb un punt de gestió d'agressions a la barra gran per a tothom qui el necessiti. Sobre aquest tema, han admès que els anteriors anys hi ha hagut casos, sense especificar, que l'han fet necessari.

Com ja es va informar anteriorment, també han recordat que, enguany, a l'Alternativa, tota la cervesa que es serveixi, tant en els actes de dia com en els de nit, serà artesanal.

Podeu consultar el programa sencer aquí